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Постер фильма Дрянная девчонка
6.6
Дрянная девчонка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дрянная девчонка
6.6

Дрянная девчонка

, 2008
My Sassy Girl
США / мелодрама, драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дрянная девчонка
6.6
Дрянная девчонка - Трейлер
Дрянная девчонка  Трейлер

О фильме

Чарли, молодой и стеснительный ученик колледжа, никогда не был влюблен. Он встречает красавицу Джордан, за ветреностью которой скрывается душевная травма. Они обручаются, но Чарли и не представляет, сколько ему предстоит пройти испытаний, чтобы завоевать сердце этой непростой особы.

В ролях

Джесси Брэдфорд
Джесси Брэдфорд
Charlie Bellow
Элиша Катберт
Элиша Катберт
Jordan Roark
Джей Пэттерсон
Roger Bellow
Эрин Статленд
Джессалин Ванлим
Джессалин Ванлим
Джоанна Глисон
Aunt Sally
Austin Basis
Leo
Крис Сарандон
Крис Сарандон
Dr. Roark
Том Олдредж
Old Man
Луис Мустильо
Doorman
Брайан Редди
Mr. Phipps
Старк Сэндс
Soldier
Режиссер Ян Самюэль
Сценарист Виктор Левин, Квак Чэ-ён, Ho-sik Kim
Композитор Дэвид Китай
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 26 мая 2008
Дата выхода
31 июля 2008 Россия Пирамида
31 июля 2008 Беларусь
26 мая 2008 Бразилия
4 мая 2009 Германия
14 сентября 2011 Италия
31 июля 2008 Казахстан
30 июня 2026 ОАЭ
26 июня 2008 США
31 июля 2008 Украина
30 октября 2008 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 479 544
Производство CJ Entertainment, Gold Circle Films, Madacy Entertainment
Другие названия
My Sassy Girl, Una chica fuera de serie, A Minha Namorada é Louca, Benim Hırçın Sevgilim, Cô Nàng Ngổ Ngáo, I kakomathimeni agapi mou!, Ironias do Amor, Kłopoty z blondynką, Ma petite maligne, Moja cudna punca, Moje bláznivé dievca, My Sassy Girl - Unverschämt liebenswert, Quella svitata della mia ragazza, Szeszélyes szerelmem, Toisenlainen tyttö, Traieste clipa, Η κακομαθημένη αγάπη μου!, Дрянная девчонка, Моє дівчисько, 我的野蠻女友西洋版, 猟奇的な彼女 in NY

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Дрянная девчонка - Трейлер
Дрянная девчонка Трейлер
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Отзывы о фильме

Грег-2008р 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР ...пошли на него в пятницу поздно вечером,после работы...и ...не уснули!!!!!
легкий,комедийный...смотрится на одном дыхании,особенно понятен… Читать дальше…
Олечка2008 2 апреля 2015, 12:51
Фильм супр !!!
Интрересный сюжет,отличный...трогательный..романтичный!!!
местами комедийный!
советую идти парочками!!!!
очень впечатляет!! … Читать дальше…
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Дрянная девчонка - смотреть в онлайн-кинотеатре

Дрянная девчонка

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