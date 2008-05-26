Чарли, молодой и стеснительный ученик колледжа, никогда не был влюблен. Он встречает красавицу Джордан, за ветреностью которой скрывается душевная травма. Они обручаются, но Чарли и не представляет, сколько ему предстоит пройти испытаний, чтобы завоевать сердце этой непростой особы.
ПроизводствоCJ Entertainment, Gold Circle Films, Madacy Entertainment
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легкий,комедийный...смотрится на одном дыхании,особенно понятен… Читать дальше…
Интрересный сюжет,отличный...трогательный..романтичный!!!
местами комедийный!
советую идти парочками!!!!
очень впечатляет!! … Читать дальше…