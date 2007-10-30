4.8
Свидание вслепую

, 2008
Blind Date
США, Великобритания / драма / 18+
О фильме

2 из 3 серии римейков Тео ван Гога.

Дон и Джанна — супружеская пара, которая борется за то, чтобы вернуть былые отношения после смерти дочери. Они отвечают на газетные объявления друг друга и начинают сложную игру притворства в серии свиданий вслепую, надеясь, что эта уловка поможет им в конечном счете поговорить откровенно о конце их отношений в результате трагедии. Разыгрывая разнообразные роли — слепца, ищущего зрячую женщину; женщину, ищущую партнера для танцев, и репортера, который ищет агрессивную женщину, чтобы взять у нее интервью, — Дон и Джанна чувствуют, что могут свободно задавать друг другу вопросы, исследовать значение юмора после несчастья, и почти влюбляются друг в друга. Но, когда оказывается, что их беседы, похоже, не могут вырваться за определенные пределы и пробить возникшую между ними стену, они осознают реальность, понимают, что, возможно, им не суждено преодолеть последствия постигшего их большого горя.

В ролях

Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Тейс Ромер
Gerdy De Decker
Джорджина Вербаан
Robin Holzhauer
Режиссер Стэнли Туччи
Сценарист Тео ван Гог, Рени Фоккер, Пир Маскини, Том Эрисман
Композитор Эван Лурье
Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 30 октября 2007
Дата выхода
6 ноября 2008 Россия Кино без границ
6 ноября 2008 Беларусь
6 ноября 2008 Казахстан
18 сентября 2008 Нидерланды
6 ноября 2008 Украина
Бюджет 1 500 GBP
Сборы в мире $8 449
Производство Column Productions, Ironworks Productions, Kiss the Cactus
Другие названия
Blind Date, Encontro às Cegas, Kör Talih, Randka w ciemno, Untitled Stanley Tucci Project, Vak-randi, Побачення всліпу, Свидание вслепую

Рейтинг фильма

5.6 IMDb

Цитаты

[первые реплики]
[рассказ, за кадром] Мой отец был артистом. Фокусником или иллюзионистом. Он умел заставлять вещи исчезать и появляться снова. Делал он это забавно. Его цель была — хорошо быть не очень хорошим. Думаю, многие просто не понимали его. Моя мать считала, что я слишком мал, чтобы видеть его выступление. Не знаю, правда это или нет. Знаю только, что она перестала смотреть на это вовсе. Не знаю, сколько людей вообще смотрело.
Ребёнок

