Железный человек, 2008

Костюм Железного человека состоял из 450 различных металлических и резиновых деталей. Первая броня MARK I, которую Тони Старк собрал в Афганистане, весила около 40 килограммов.

Реплика “Я Железный человек” стала импровизацией Роберта Дауни-младшего. Продюсер Кевин Файги одобрил ее включение в финальную версию фильма, так как решил в значительной степени отказаться от секретных альтер-эго героев в киновселенной Marvel. Только Человек-паук должен был продолжать скрывать свою личность.

Примерно 17 лет фильм находился в производственном аду. Изначально у руля стояла студия Universal Pictures, и “Железного человека” должен был снять Стюарт Гордон (“Реаниматор”). В 1996 году в проекте заинтересовался Николас Кейдж. Спустя два года съемкам пытался дать старт Том Круз, но и у него ничего не вышло. На пост режиссера в разные годы рассматривались: в 1999 – Квентин Тарантино, в 2001 – Джосс Уидон, в 2004 – Ник Кассаветис. Перед тем, как вернуться к Marvel Studios, права переходили от Universal Pictures к Twentieth Century Fox, а затем к New Line Cinema. В апреле 2006 года Marvel наконец закрепила за Джоном Фавро режиссерскую должность. А Джосс Уидон позже поработал над фильмами “Мстители” и “Мстители: Эра Альтрона”.

Гвинет Пэлтроу рассказала, что для роли Пеппер Поттс вдохновлялась героинями фильмов 1940-х годов, которых назвала притягательными, остроумными и невинными в одно и то же время.

Джон Фавро был уверен, что Роберт Дауни-младший идеально подойдет на роль Тони Старка – “обаятельного мерзавца”, который, тем не менее, признает свои проступки и готов к их искуплению. К моменту съемок Дауни-младший не пользовался большим кредитом доверия киноиндустрии из-за своего проблемного поведения ранее.

Для разработки спецэффектов Джон Фавро выбрал компанию Industrial Light & Magic, которая работала над картинами “Пираты Карибского моря: На краю света” (2007) и “Трансформеры” (2007).

Создавая образ Тони Старка в комиксах, художник Стэн Ли ориентировался на историю эпатажного предпринимателя, инженера и продюсера Говарда Хьюза. На большом экране реального Хьюза воплотил Леонардо Ди Каприо в фильме “Авиатор” Мартина Скорсезе (2004).

Сам же Роберт Дауни-младший вдохновлялся личностью основателя PayPal, SpaceX и Tesla Motors, изобретателя и мецената Илона Маска. Кстати, в гараже Тони можно заметить автомобиль Tesla Roadster, который на момент съемок еще даже не был выпущен на широкий рынок.

Тони Старк неоднократно входил в список богатейших вымышленных персонажей всех времен по версии журнала Forbes.

В фильме Тони Старка называют “да Винчи нашего времени”. Реальный Леонардо да Винчи действительно был не только художником и изобретателем, но и военным инженером. Среди образцов оружия, созданного да Винчи, были гигантский арбалет, многоствольные пушки и бронетранспортер, приводимый в действие ручными рукоятками.