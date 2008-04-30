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Железный человек Железный человек
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Iron Man

Железный человек, 2008

2008 / США
8.4 Оцените
233 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тони Старк – миллиардер, изобретатель и глава Stark Industries – сколотил свое состояние на создании оружия для американской армии. После демонстрации новой ракеты “Иерихон” в Афганистане Старк вместе с другим ученым оказывается захваченным террористами и узнает, что боевая группировка пользуется ничем иным, как его же разработками.

Под видом проектирования ракеты для талибов Тони собирает бронированный костюм, который помогает герою бежать из плена. Вернувшись домой, Старк пересматривает свои взгляды и закрывает военное подразделение Stark Industries, по вине которого гибнут невинные люди. Тони и не подозревает, чем обернется для него это решение и какую службу для него сослужит его новая броня.

Фантастический боевик “Железный человек” открывает первую фазу киновселенной Marvel (MCU) и впервые представляет зрителям Роберта Дауни-младшего в роли Тони “Железного человека” Старка и Гвинет Пэлтроу в качестве его помощницы Пеппер Поттс.

Костюм Железного человека состоял из 450 различных металлических и резиновых деталей. Первая броня MARK I, которую Тони Старк собрал в Афганистане, весила около 40 килограммов.

Реплика “Я Железный человек” стала импровизацией Роберта Дауни-младшего. Продюсер Кевин Файги одобрил ее включение в финальную версию фильма, так как решил в значительной степени отказаться от секретных альтер-эго героев в киновселенной Marvel. Только Человек-паук должен был продолжать скрывать свою личность.

Примерно 17 лет фильм находился в производственном аду. Изначально у руля стояла студия Universal Pictures, и “Железного человека” должен был снять Стюарт Гордон (“Реаниматор”). В 1996 году в проекте заинтересовался Николас Кейдж. Спустя два года съемкам пытался дать старт Том Круз, но и у него ничего не вышло. На пост режиссера в разные годы рассматривались: в 1999 – Квентин Тарантино, в 2001 – Джосс Уидон, в 2004 – Ник Кассаветис. Перед тем, как вернуться к Marvel Studios, права переходили от Universal Pictures к Twentieth Century Fox, а затем к New Line Cinema. В апреле 2006 года Marvel наконец закрепила за Джоном Фавро режиссерскую должность. А Джосс Уидон позже поработал над фильмами “Мстители” и “Мстители: Эра Альтрона”.

Гвинет Пэлтроу рассказала, что для роли Пеппер Поттс вдохновлялась героинями фильмов 1940-х годов, которых назвала притягательными, остроумными и невинными в одно и то же время.

Джон Фавро был уверен, что Роберт Дауни-младший идеально подойдет на роль Тони Старка – “обаятельного мерзавца”, который, тем не менее, признает свои проступки и готов к их искуплению. К моменту съемок Дауни-младший не пользовался большим кредитом доверия киноиндустрии из-за своего проблемного поведения ранее.

Для разработки спецэффектов Джон Фавро выбрал компанию Industrial Light & Magic, которая работала над картинами “Пираты Карибского моря: На краю света” (2007) и “Трансформеры” (2007).

Создавая образ Тони Старка в комиксах, художник Стэн Ли ориентировался на историю эпатажного предпринимателя, инженера и продюсера Говарда Хьюза. На большом экране реального Хьюза воплотил Леонардо Ди Каприо в фильме “Авиатор” Мартина Скорсезе (2004).

Сам же Роберт Дауни-младший вдохновлялся личностью основателя PayPal, SpaceX и Tesla Motors, изобретателя и мецената Илона Маска. Кстати, в гараже Тони можно заметить автомобиль Tesla Roadster, который на момент съемок еще даже не был выпущен на широкий рынок.

Тони Старк неоднократно входил в список богатейших вымышленных персонажей всех времен по версии журнала Forbes.

В фильме Тони Старка называют “да Винчи нашего времени”. Реальный Леонардо да Винчи действительно был не только художником и изобретателем, но и военным инженером. Среди образцов оружия, созданного да Винчи, были гигантский арбалет, многоствольные пушки и бронетранспортер, приводимый в действие ручными рукоятками.

Чтобы выжить после несчастного случая гениальный инженер Тони Старк вынужден создать себе специальный костюм для поддержания жизни. Вскоре он решает использовать свой напичканный новейшими технологиями костюм для борьбы с преступностью.

8.4 Оцените
233 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 1 мая 2008
Премьера в мире 30 апреля 2008
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джон Фавро
Джон Фавро
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Пол Беттани
Пол Беттани
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Железного человека» можно назвать, пожалуй, вехой в истории кинокомикса. Во-первых, в главных ролях здесь снялись актеры, до того момента пребывавшие в стане психологической драмы (с периодическими увольнительными в лагерь лирической комедии): Роберт Дауни-младший, Гвинет Пэлтроу и Джефф Бриджес, с наголо бритым черепом и седой бородой ставший похожим натурально на демона. Во-вторых, и это самое главное, «Железный человек» – откровенно хулиганский комикс, причем…
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Scorch 2 апреля 2015, 12:51
Для тех, кто фильм еще не смотрел:
Смотреть только в кино, ну на крайняк, в хорошем качестве на ДВД. Экранки даже не покупайте/качайте -бесполезно,… Читать дальше…
дартище 2 апреля 2015, 12:51
У фильма имеется отличный тизер, приличный международный трейлер и вот теперь имеется охренительно угарный и раскрывающий весь недюжинный потенциал… Читать дальше…
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