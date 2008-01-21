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Постер фильма Генри Пул уже здесь
6.4
Киноафиша Фильмы Генри Пул уже здесь
6.4

Генри Пул уже здесь

, 2008
Henry Poole is Here
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Генри Пул уже здесь
6.4

В ролях

Люк Уилсон
Люк Уилсон
Henry Poole
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Dawn Stupek
Адриана Барраса
Адриана Барраса
Esperanza Martinez
Джордж Лопес
Джордж Лопес
Father Salazar
Шерил Хайнс
Шерил Хайнс
Meg Wyatt
Ричард Бенджамин
Ричард Бенджамин
Dr. Fancher
Морган Лили
Морган Лили
Millie Stupek
Rachel Seiferth
Patience
Бет Грант
Бет Грант
Josie
Дон Каллахан
Hospital Young Doctor
Режиссер Марк Пеллингтон
Сценарист Альберт Торрес
Композитор Джон Фриззелл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 25 марта 2009
Премьера в мире 21 января 2008
Дата выхода
21 января 2008 Россия
21 января 2008 Казахстан
10 февраля 2009 Нидерланды
15 августа 2008 США
21 января 2008 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $1 923 800
Производство Overture Films, Lakeshore Entertainment, Camelot Pictures
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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