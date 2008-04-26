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В 27 лет рок-певец Том (Джеймс Форги) кончает жизнь самоубийством. Его лучший друг и соратник по группе Элиот (Джо Андерсон) нанимает продавца из магазина, чтобы тот провез его через всю Америку в их родной город. Элиоту предстоит решить, присоединиться ли к печально известному "Клубу 27", членами которого стали когда-то Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, Курт Кобейн. Фильм "Клуб 27" - красивый роуд-муви о дружбе и залечивании душевных ран. Режиссер Эрика Дантон обладает уникальным чувством стиля, что без всякого сомнения делает ее перспективным режиссером своего поколения.
|26 апреля 2008
|Россия
|16+
|26 апреля 2008
|Казахстан
|26 апреля 2008
|США
|26 апреля 2008
|Украина