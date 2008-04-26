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Постер фильма Клуб 27
6.6
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6.6

Клуб 27

, 2008
The 27 Club
США / драма / 18+
Постер фильма Клуб 27
6.6

О фильме

В 27 лет рок-певец Том (Джеймс Форги) кончает жизнь самоубийством. Его лучший друг и соратник по группе Элиот (Джо Андерсон) нанимает продавца из магазина, чтобы тот провез его через всю Америку в их родной город. Элиоту предстоит решить, присоединиться ли к печально известному "Клубу 27", членами которого стали когда-то Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, Курт Кобейн. Фильм "Клуб 27" - красивый роуд-муви о дружбе и залечивании душевных ран. Режиссер Эрика Дантон обладает уникальным чувством стиля, что без всякого сомнения делает ее перспективным режиссером своего поколения.

В ролях

Джо Андерсон
Джо Андерсон
Elliot
Дэвид Эмрич
Three Words
Ив Хьюсон
Ив Хьюсон
Stella
Алекси Гилмор
Anna
Kyle Luker
Kyle
Тэмми Арнольд
Three word mom
Jeff Babb
Man in Diner #2
Denise S. Bass
Waitress
Catherine Bayley
Dierdre
Bill Brady
Pilot
Режиссер Эрика Дантон
Сценарист Эрика Дантон
Композитор Michael Tremante, Michael Tremante
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 26 апреля 2008
Дата выхода
26 апреля 2008 Россия 16+
26 апреля 2008 Казахстан
26 апреля 2008 США
26 апреля 2008 Украина
Производство Bystander Films, 3 Words Productions
Другие названия
The 27 Club, A 27-es klub, The Twenty Seven Club, Three Words and a Star, 스물 일곱살의 록스타

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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