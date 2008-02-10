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Телепорт, 2008

2008 / США
7.7 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Ребенком Дэвид Райс рос в неблагополучной семье и никогда не надеялся на счастливое будущее, пока однажды в самый трудный момент своей жизни не открыл в себе дар телепортации. Необычные способности открыли для Дэвида весь мир, и, казалось бы, у него есть все, чего душа пожелает. Однако вскоре герою предстоит встретиться с последствиями своего нового образа жизни: Дэвид узнает о существовании тайной организации воинственных паладинов, ведущих охоту на таких, как он сам.

  • Фильм поставлен по одноименному роману Стивена Чарльза Гулда (1992). За год до премьеры “Телепорта” Гулд опубликовал роман спин-офф, имеющий отношение непосредственно к фильму.
  • Изначально на главную роль создатели планировали взять молодого британского актера Томаса Старриджа, но в итоге остановили свой выбор на более известном Хайдене Кристенсене. В качестве другого возможного исполнителя рассматривали Эминема, но режиссер Даг Лайман после первой же беседы с Кристенсеном настоял на его участии в проекте.
  • Сыграть Милли предлагали Эван Рэйчел Вуд, однако актриса отказалась от съемок в “Телепорте”. На роль затем утвердили Терезу Палмер, но через месяц после старта съемок ее заменила Рэйчел Билсон.

Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс всегда считал себя обычным парнем, пока однажды он не узнал, что он может телепортироваться с места на место. Новые способности открыли перед ним весь мир. Он может побывать в Нью-Йорке и Токио, посетить античные развалины в Риме, увидеть ""крышу мира"" с горы Эверест, увидеть 20 рассветов и 20 закатов. И все — в один день. Теперь ему не нужны деньги — он может взять сколько хочет. Однако в один момент он обнаруживает, что стал мишенью. На него, как и на других подобных ему, объявлена охота. На протяжении тысячи лет тайное общество стремиться уничтожить их. Вскоре Дэвид узнает истинную ценность его новых способностей.

7.7 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 14 февраля 2008
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 10 февраля 2008
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Даг Лайман
Даг Лайман
В ролях
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Джейми Белл
Джейми Белл
Рэйчел Билсон
Рэйчел Билсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Телепорт 6 постеров
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Телепорт
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Фильм «Телепорт», поставленный по роману Стивена Гулда, подпитывается как будто бы из двух источников, хотя единственный настоящий его источник – неуемная жажда кассовых сборов. Если, впрочем, обратиться к содержанию, то хронологически картина ведет отсчет от пограничной ситуации смерти, когда юный герой, запертый в водной толще плотной стеной льда, обнаруживает в себе паранормальные способности. Таким образом, вначале «Телепорт» словно воспроизводит сюжетный ход в…
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kykuiii 2 апреля 2015, 12:51
так себе кино.
Идея замечательная, но реализация на шаткую троечку.
Согласен со всеми вышеуказанными недочетами.
Отсутствие харизмы у главного… Читать дальше…
Цап--Царапка 2 апреля 2015, 12:51
Если брать по России, то несмотря на офигенный промоушен этого фильма непросредственно в Питере - залы наполняются крайне слабо даже в выходные дни,… Читать дальше…
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