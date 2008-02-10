Телепорт, 2008

Ребенком Дэвид Райс рос в неблагополучной семье и никогда не надеялся на счастливое будущее, пока однажды в самый трудный момент своей жизни не открыл в себе дар телепортации. Необычные способности открыли для Дэвида весь мир, и, казалось бы, у него есть все, чего душа пожелает. Однако вскоре герою предстоит встретиться с последствиями своего нового образа жизни: Дэвид узнает о существовании тайной организации воинственных паладинов, ведущих охоту на таких, как он сам.
Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс всегда считал себя обычным парнем, пока однажды он не узнал, что он может телепортироваться с места на место. Новые способности открыли перед ним весь мир. Он может побывать в Нью-Йорке и Токио, посетить античные развалины в Риме, увидеть ""крышу мира"" с горы Эверест, увидеть 20 рассветов и 20 закатов. И все — в один день. Теперь ему не нужны деньги — он может взять сколько хочет. Однако в один момент он обнаруживает, что стал мишенью. На него, как и на других подобных ему, объявлена охота. На протяжении тысячи лет тайное общество стремиться уничтожить их. Вскоре Дэвид узнает истинную ценность его новых способностей.
Идея замечательная, но реализация на шаткую троечку.
Согласен со всеми вышеуказанными недочетами.
Отсутствие харизмы у главного… Читать дальше…