Телепорт, 2008

Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс всегда считал себя обычным парнем, пока однажды он не узнал, что он может телепортироваться с места на место. Новые способности открыли перед ним весь мир. Он может побывать в Нью-Йорке и Токио, посетить античные развалины в Риме, увидеть ""крышу мира"" с горы Эверест, увидеть 20 рассветов и 20 закатов. И все — в один день. Теперь ему не нужны деньги — он может взять сколько хочет. Однако в один момент он обнаруживает, что стал мишенью. На него, как и на других подобных ему, объявлена охота. На протяжении тысячи лет тайное общество стремиться уничтожить их. Вскоре Дэвид узнает истинную ценность его новых способностей.