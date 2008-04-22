Однажды в Вегасе, 2008

Джой бросил парень, а Джека уволили с работы. Пытаясь развеяться, они независимо друг от друга едут в Лас-Вегас, где их по ошибке заселяют в один номер, в знак извинения предоставив множество льгот. Герои устраивают безумную вечеринку, а наутро узнают, что теперь они женаты. Сначала они собираются развестись, но Джой быстро передумывает, когда Джек выигрывает в казино три миллиона долларов. Теперь каждый из них пытается разрушить жизнь другого в надежде, что тот согласится на развод и лишится всех денег. Однако вскоре герои начинают влюбляться друг в друга…