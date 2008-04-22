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Однажды в Вегасе Однажды в Вегасе
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What Happens in Vegas...

Однажды в Вегасе, 2008

2008 / США
7.8 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джой бросил парень, а Джека уволили с работы. Пытаясь развеяться, они независимо друг от друга едут в Лас-Вегас, где их по ошибке заселяют в один номер, в знак извинения предоставив множество льгот. Герои устраивают безумную вечеринку, а наутро узнают, что теперь они женаты. Сначала они собираются развестись, но Джой быстро передумывает, когда Джек выигрывает в казино три миллиона долларов. Теперь каждый из них пытается разрушить жизнь другого в надежде, что тот согласится на развод и лишится всех денег. Однако вскоре герои начинают влюбляться друг в друга…

  • Диаз и Катчер заявили в интервью, что они были на самом деле пьяны во время сцены свадьбы, чтобы она выглядела реалистично, а из-за их неустойчивого поведения сцену снимали несколько раз. Видео с неудачными дублями доступно в интернете. 
  • Вестибюль отеля героев называется Planet Hollywood Resort & Casino. Вид из комнаты помещает их в самую северную часть здания с видом на Париж и дворец Цезаря.
  • По словам Роба Кордри, распаленный Эштон Катчер ударил его по лицу во время прослушивания, хотя это не было прописано в сценарии.
  • Трюк Джои на вечеринке был исполнен Кэмерон Диаз в еще одном фильме: «Ангелы Чарли: Полный вперед», в сцене восстановления гало-колец.

После ночи кутежа в Городе Грехов двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный джек-пот. И вот на свежую голову молодожены (каждый сам про себя) разрабатывают план, как отделаться от своей "второй половины" и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе случается всякое...

7.8 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 8 мая 2008
Премьера в мире 22 апреля 2008
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Том Вон
В ролях
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Куин Латифа
Куин Латифа
Лэйк Белл
Лэйк Белл
Кристен Риттер
Кристен Риттер
Все актеры и съемочная группа
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Однажды в Вегасе
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Shushka 2 апреля 2015, 12:51
Просто суперский фильм! Очень смешной, веселый и позитивный! Классно играют. Главное, что шутки идут одна за другой: у нас весь зал ржал дико,… Читать дальше…
Але 2 апреля 2015, 12:51
не убидительно, не интересео, стандартно и предсказуемо, я бы охарактеризовал этот фильм так, но от нечего делать посмотреть можно на 3ку из 10 потянет ✊
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12 марта 2021 19:11
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