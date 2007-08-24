Беспокойная Анна, 2007

"Беспокойная Анна" своеобразный экскурс в глубины подсознания девушки в период с восемнадцати до двадцати двух лет... Зритель проходит сквозь главы ее жизни в обратном отсчете 10, 9, 8, 7...0... словно во время гипнотического сеанса, в течение которого Анна доказывает, что она не похожа на других. Она проживает жизни молодых девушек когда-то трагически погибших в возрасте до 22 лет и теперь поселившихся в пропасти ее памяти. Ее трагедия в постоянном хаосе тревожного сознания. Анна одновременно прекрасная героиня и монстр феминистской басни против мужского деспотизма...

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