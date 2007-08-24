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Беспокойная Анна Беспокойная Анна
Киноафиша Фильмы Беспокойная Анна
Caótica Ana / Caotica Ana

Беспокойная Анна, 2007

2007 / Испания
6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
"Беспокойная Анна" своеобразный экскурс в глубины подсознания девушки в период с восемнадцати до двадцати двух лет... Зритель проходит сквозь главы ее жизни в обратном отсчете 10, 9, 8, 7...0... словно во время гипнотического сеанса, в течение которого Анна доказывает, что она не похожа на других. Она проживает жизни молодых девушек когда-то трагически погибших в возрасте до 22 лет и теперь поселившихся в пропасти ее памяти. Ее трагедия в постоянном хаосе тревожного сознания. Анна одновременно прекрасная героиня и монстр феминистской басни против мужского деспотизма...
6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 7 августа 2008
Премьера в мире 24 августа 2007
Режиссер
Хулио Медем
В ролях
Манула Бельес
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Бебе Ребольедо
Асьер Ньюман
Миттиас Абич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Беспокойная Анна 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Чоло 2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрел этот фильм. За последнее время это действительно та картина которая меня реально зацепила. Исключение правда составляют 3/2… Читать дальше…
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:41
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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