Бобби находит телефон и сообщает об этом в телефонную компанию. Через 5 минут раздается звонок, и незнакомец, представившись Дмитрием, говорит, что это его телефон, и просит отдать его. Бобби и Дмитрий договариваются о встрече около ресторана. Телефон опять звонит, и уже другой голос в трубке заявляет, что это его телефон, и он хочет его забрать…