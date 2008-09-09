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Постер фильма Принцип неопределенности
5.9
Киноафиша Фильмы Принцип неопределенности
5.9

Принцип неопределенности

, 2009
Uncertainty
США / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Принцип неопределенности
5.9

О фильме

Бобби находит телефон и сообщает об этом в телефонную компанию. Через 5 минут раздается звонок, и незнакомец, представившись Дмитрием, говорит, что это его телефон, и просит отдать его. Бобби и Дмитрий договариваются о встрече около ресторана. Телефон опять звонит, и уже другой голос в трубке заявляет, что это его телефон, и он хочет его забрать…

В ролях

Линн Коллинз
Линн Коллинз
Kate Montero
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Bobby Thompson
Нельсон Ландрэ
Felix Montero
Ассумпта Серна
Ассумпта Серна
Sylvia Montero
Дженн Колелла
Emily
Оливия Тирлби
Оливия Тирлби
Sophie Montero
Louis Arcella
Diego
Manoel Felciano
Greg Montero
Giana Luca
Annabelle
Sofia Luca
Adelaide
Режиссер Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Сценарист Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Композитор Питер Нэшел
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2009
Премьера в мире 9 сентября 2008
Дата выхода
9 сентября 2008 Россия 16+
9 сентября 2008 Казахстан
15 ноября 2009 США
9 сентября 2008 Украина
15 ноября 2009 Франция TP
3 сентября 2019 Южная Корея
4 августа 2012 Япония
Сборы в мире $36 689
Другие названия
Uncertainty, ½ Day(s), Fej vagy írás, Incertezas, Incerto, Namaloomi, Nezanesljivost, Niepewność, Uncertainty - Kopf oder Zahl, Οι δυο όψεις του νομίσματος, Колебание, Принцип неопределенности, ハーフ・デイズ, 玩命一擲

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb

Отзывы о фильме

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