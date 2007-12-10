Нефть, 2007

Дэниел Плейнвью, золотоискатель, находит потенциально ценную жилу. В процессе подрыва он падает и ломает ногу. Он сохраняет образец серебра, вылезает из шахты и ползет в пробирную палату, где получает серебряный и золотой сертификат. Несколько лет спустя он обнаруживает нефть недалеко от Лос-Анджелеса и основывает буровую компанию. После смерти рабочего в результате несчастного случая Дэниел усыновляет его осиротевшего сына и использует его на встречах с потенциальными инвесторами. Годы идут, и становится понятно, что Дэниел не остановится ни перед чем ради денег. Сможет ли он остаться за гранью, которая определяет его человечность?