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There Will Be Blood

Нефть, 2007

2007 / США
7.5 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэниел Плейнвью, золотоискатель, находит потенциально ценную жилу. В процессе подрыва он падает и ломает ногу. Он сохраняет образец серебра, вылезает из шахты и ползет в пробирную палату, где получает серебряный и золотой сертификат. Несколько лет спустя он обнаруживает нефть недалеко от Лос-Анджелеса и основывает буровую компанию. После смерти рабочего в результате несчастного случая Дэниел усыновляет его осиротевшего сына и использует его на встречах с потенциальными инвесторами. Годы идут, и становится понятно, что Дэниел не остановится ни перед чем ради денег. Сможет ли он остаться за гранью, которая определяет его человечность?

  • Фильм снимался одновременно и по соседству от съемочной площадки фильма братьев Коэнов «Старикам тут не место». Когда снималась сцена пожара на нефтяной вышке, это вызвало огромные клубы дыма, нарушившие съемки, которые проводили Коэны. В итоге им пришлось отложить съемку до следующего дня, когда дым рассеялся. Через полтора года оба фильма стали главными конкурентами за премию Оскар.
  • Это первый фильм режиссера Пола Томаса Андерсона, в котором не снимался великий актер Филип Хоффман, и единственный до трагической смерти последнего.
  • Каждую среду вечером во время монтажа Андерсон и компания ели на ужин только стейк и водку, чтобы сохранить в себе менталитет Дэниела Плейнвью.

Действие фильма происходит в конце 1920-х в Калифорнии и описывает взлет нефтедобывающей компании, принадлежащей амбициозному и бездушному магнату Плейнвью.

7.5 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 28 февраля 2008
Премьера в мире 10 декабря 2007
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Пол Дано
Пол Дано
Кевин Дж. О’Коннор
Кевин Дж. О’Коннор
Сайэрэн Хайндз
Расселл Харвард
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Нефть
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Наша рецензия
Роман Эптона Синклера «Нефть», послуживший частичной литературной основой (а скорее, своего рода спусковым крючком) для фильма Пола Томаса Андерсона, был посвящен калифорнийскому нефтяному буму, обличению алчности, цинизма и язв коррупции. В отличие от Синклера, принадлежавшего к группе писателей-«макрейкеров» («разгребателей грязи») и бичевавшего противные современному гуманизму социальные пороки, Андерсон мыслит категориями метафизическими: его There Will…
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аурырайущащйгйзд 2 апреля 2015, 12:51
не, я бы еще раз сходил в кино, но нужно чтоб с титрами была копия

здоровенный на 2 с половиной часа фильм с дико аскетичной фактурой и тут,… Читать дальше…
аурырайущащйгйзд 2 апреля 2015, 12:51
а никто не знает, в питере где-нить показывают копию с субтитрами??
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