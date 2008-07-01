Хэнкок, 2008

Есть герои, есть супергерои, и есть Хэнкок. Обладание сверхспособностями предполагает ответственность, все знают это - кроме него. За любую задачу он берётся с душой и лучшими намерениями, спасает жизни людей - ценой нечеловеческих разрушений и неисчислимого ущерба. В конце концов, терпение общественности подходит к концу: люди благодарны своему местному герою, но иногда не понимают, чем заслужили такое наказание.

Хэнкок не из тех парней, кого волнует какое-то там общественное мнение, но однажды, после очередного подвига, спасая высокопоставленного пиарщика Рэя, он вдруг понимает, что в некотором смысле он может быть уязвим. С этим трудно смириться, особенно по мнению Мэри, жены Рэя, считающей, что Хэнкок попросту безнадежен.