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Хэнкок Хэнкок
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Hancock

Хэнкок, 2008

2008 / США
8.4 Оцените
261 голос Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хэнкок - супергерой, которого прекрасно знают и ненавидят все жители Лос-Анджелеса. Дело в том, что Хэнкок - хамоватый алкоголик, который, делая добрые дела, совершенно не задумывается о причиненном ущербе и регулярно разносит половину города. Однажды судьба сводит Хэнкока с специалистом по пиару Рэем, который понимает, что тому просто необходима смена имиджа. Начинается кропотливая работа по превращению маргинала в образцово-показательного супергероя.

  • Уилл Смит - уроженец Филадельфии, родины команды “Philadelphia Eagles”. Орел на спине куртки Хэнкока является копией логотипа “Eagles” в период с 1948 по 1995 год.
  • Уилл Смит - большой поклонник профессионального рестлинга. Он описывал Хэнкока как рестлера Стива Остина, который вдруг получил сверхспособности. 
  • Фильм в течение недели показывался на военной базе США на Ближнем Востоке, прежде чем состоялась премьера в США. Показ был бесплатным для всех американских военнослужащих.
  • Происхождение имени главного героя объясняется существованием в США устойчивого выражения “Распишись как Джон Хэнкок”, которое означает просьбу поставить свою подпись. Происхождение этой фразы связано с размашистой подписью под декларацией независимости США, которую поставил председатель конгресса по имени Джон Хэнкок.

Есть герои, есть супергерои, и есть Хэнкок. Обладание сверхспособностями предполагает ответственность, все знают это - кроме него. За любую задачу он берётся с душой и лучшими намерениями, спасает жизни людей - ценой нечеловеческих разрушений и неисчислимого ущерба. В конце концов, терпение общественности подходит к концу: люди благодарны своему местному герою, но иногда не понимают, чем заслужили такое наказание.

Хэнкок не из тех парней, кого волнует какое-то там общественное мнение, но однажды, после очередного подвига, спасая высокопоставленного пиарщика Рэя, он вдруг понимает, что в некотором смысле он может быть уязвим. С этим трудно смириться, особенно по мнению Мэри, жены Рэя, считающей, что Хэнкок попросту безнадежен.

8.4 Оцените
261 голос Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 10 июля 2008
Премьера в мире 1 июля 2008
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Питер Берг
Питер Берг
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Дэйг Фэйрк
Даррелл Фостер
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Во время просмотра «Хэнкока» создается стойкое впечатление, что режиссер этого фильма хотел одного, продюсеры – другого, а двое сценаристов, соответственно, третьего и четвертого. Или, возможно, все они хотели сначала одного, затем – другого и т. д. Хотя, разумеется, в первую, вторую и даже четвертую очередь творцы прекрасного хотят денег, а уж потом – истины, добра и красоты… Возвращаясь к нашей основной мысли: не вполне понятно, что, собственно, перед нами…
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Эйфория 2 апреля 2015, 12:51
Люблю Уилла Смита и его игру! Он немного кривляется, как в людях в черном и может быть и серьёзным, как в я- легенда, вообщем жду фильм с нетерпением!
demon 78 2 апреля 2015, 12:51
На фильм ходил с детьми, это была ошибка так как некоторые шутки лет так с 16. А в остольном фильм понравился.
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