Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Знакомьтесь: Дэйв
Meet Dave
Знакомьтесь: Дэйв, 2008
2008 / США
Смотреть трейлер
7.0
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Жанр:
фантастика
комедия
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
В поисках способа спасения своего, находящегося на грани катастрофы, мира, команда миниатюрных человекоподобных пришельцев прибывает на Землю на корабле, замаскированном под тело обычного человека.
Развернуть
7.0
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
10 июля 2008
Премьера в мире
8 июля 2008
Возраст
18+
MPAA
PG
Прокатчик
Двадцатый Век Фокс
Бюджет
$60 000 000
Режиссер
Брайан Роббинс
В ролях
Эдди Мерфи
Элизабет Бэнкс
Эд Хелмс
Шоун Кристиан
Брэндон Молале
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Знакомьтесь: Дэйв
Здравствуй, папа, Новый год!
(2015)
7.5263157
Пингвины мистера Поппера
(2011)
7.7377048
Шопо-коп
(2009)
5.4615383
Представь себе
(2009)
7.2
Сказки на ночь
(2008)
7.601504
Эван Всемогущий
(2007)
7.117647
Элвин и бурундуки
(2007)
7.072727
Лысый нянька: Спецзадание
(2005)
6.892857
Дежурный папа
(2003)
6.6
Особняк с привидениями
(2003)
6.5384617
Доктор Дулиттл 2
(2001)
5.214286
Доктор Дулиттл
(1998)
7.9333334
Фильм находится в
подборках
Фильмы про инопланетян, похожих на людей
Комедии про инопланетян
Комедии с пришельцами
2 постера
В общем рейтинге
1939
В жанре «фантастика»
291
В жанре «комедия»
529
В фильмах США
1345
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
29
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма
Знакомьтесь: Дэйв
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Я был ослом — а однажды стал космическим кораблем»: Эдди Мерфи дал забавный совет молодым актерам
Смешной совет, неприменимый к жизни ― лучше, чем никакого совета.
Написать
21 января 2020 18:18
Все новости фильма
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Дублированный трейлер
Трейлер
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Related video
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить