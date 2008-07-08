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Meet Dave

Знакомьтесь: Дэйв, 2008

2008 / США
7.0 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме
В поисках способа спасения своего, находящегося на грани катастрофы, мира, команда миниатюрных человекоподобных пришельцев прибывает на Землю на корабле, замаскированном под тело обычного человека.
7.0 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 10 июля 2008
Премьера в мире 8 июля 2008
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Бюджет $60 000 000
Режиссер
Брайан Роббинс
Брайан Роббинс
В ролях
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Эд Хелмс
Эд Хелмс
Шоун Кристиан
Брэндон Молале
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Знакомьтесь: Дэйв 2 постера
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саундтрек фильма Знакомьтесь: Дэйв
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Я был ослом — а однажды стал космическим кораблем»: Эдди Мерфи дал забавный совет молодым актерам Смешной совет, неприменимый к жизни ― лучше, чем никакого совета.
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21 января 2020 18:18
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