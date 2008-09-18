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Постер фильма Каменная башка
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Киноафиша Фильмы Каменная башка

Каменная башка

Kamennaya bashka 18+
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О фильме

Боксеру-чемпиону Егору под силу продержаться на ринге дольше остальных, ведь он практически не чувствует боли, за что и получил кличку “Каменная башка”. Но жизнь успешного спортсмена в одночасье меняется: после автокатастрофы и гибели возлюбленной Егор теряет краткосрочную память и вместе со всем прочим смысл существования. Чтобы вернуть своего лучшего бойца на ринг, менеджер Егора идет на рискованную аферу и нанимает девушку легкого поведения Таню, внешне очень похожую на покойную невесту героя. Таня должна убедить Каменную башку вернуться в бокс и выйти на бой, в котором все ставки – против Егора.

  • Первоначально фильм планировали назвать “Схватка без правил”.
  • Роль Егора стала дебютом в кино для профессионального боксера Николая Валуева. 
  • На кинофестивале “Окно в Европу”, который проходит в Выборге, картина взяла главный приз “Золотая ладья”, а также специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков.
  • В реальной жизни самого Николая Валуева в школе дразнили прозвищем “башка”.
  • Основные съемки фильма прошли в Кронштадте. Ряд сцен снимали в  Санкт-Петербурге.
  • Николай Валуев наотрез отказался сниматься в откровенных сценах с Оксаной Фандерой, мотивировав это тем, что он женат и не хочет поступаться принципами.

Егор Головин, чемпион мира по боксу в тяжелом весе, заслужил прозвище Каменная башка за то, что совсем не чувствует боли. Однажды вместе с женой он попадает в тяжелую автомобильную аварию, в которой теряет любимую. Оставшись без смысла в существовании, он на автомате продолжает карьеру, допуская ошибки. Одна из них оборачивается травмой головы, в результате которой он начинает терять память. Егор старается скрыть это от окружающих, но всем понятно, что Каменной башки больше нет — он помнит только бокс и жену.

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Каменная башка   
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 18 сентября 2008
Дата выхода
18 сентября 2008 Россия 16+
18 сентября 2008 Беларусь
18 сентября 2008 Казахстан
18 сентября 2008 Украина
Сборы в мире $913 865
Производство STV Film Company
Другие названия
Kamennaya bashka, Rock Head, Akmens pauris, Kamienny łeb, Kivipea, Каменная башка
Режиссер
Филипп Янковский
Филипп Янковский
В ролях
Николай Валуев
Николай Валуев
Оксана Фандера
Оксана Фандера
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Егор Пазенко
Егор Пазенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
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Каменная башка

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Maklay 2 апреля 2015, 12:51
Моё мнение,что данное творение достаточно скачать в интернете.Не скажу ,что полное г....о,но и отличным фильмом тож неназову)) вообщем кино на любителя. Концовка могла бы быть и другая.
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Каменная башка - &nbsp;
Каменная башка  
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