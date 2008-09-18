Егор Головин, чемпион мира по боксу в тяжелом весе, заслужил прозвище Каменная башка за то, что совсем не чувствует боли. Однажды вместе с женой он попадает в тяжелую автомобильную аварию, в которой теряет любимую. Оставшись без смысла в существовании, он на автомате продолжает карьеру, допуская ошибки. Одна из них оборачивается травмой головы, в результате которой он начинает терять память. Егор старается скрыть это от окружающих, но всем понятно, что Каменной башки больше нет — он помнит только бокс и жену.