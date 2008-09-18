Боксеру-чемпиону Егору под силу продержаться на ринге дольше остальных, ведь он практически не чувствует боли, за что и получил кличку “Каменная башка”. Но жизнь успешного спортсмена в одночасье меняется: после автокатастрофы и гибели возлюбленной Егор теряет краткосрочную память и вместе со всем прочим смысл существования. Чтобы вернуть своего лучшего бойца на ринг, менеджер Егора идет на рискованную аферу и нанимает девушку легкого поведения Таню, внешне очень похожую на покойную невесту героя. Таня должна убедить Каменную башку вернуться в бокс и выйти на бой, в котором все ставки – против Егора.
Егор Головин, чемпион мира по боксу в тяжелом весе, заслужил прозвище Каменная башка за то, что совсем не чувствует боли. Однажды вместе с женой он попадает в тяжелую автомобильную аварию, в которой теряет любимую. Оставшись без смысла в существовании, он на автомате продолжает карьеру, допуская ошибки. Одна из них оборачивается травмой головы, в результате которой он начинает терять память. Егор старается скрыть это от окружающих, но всем понятно, что Каменной башки больше нет — он помнит только бокс и жену.
|18 сентября 2008
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|18 сентября 2008
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