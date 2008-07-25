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Сводные братья Сводные братья
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Step Brothers

Сводные братья, 2008

2008 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Двое великовозрастных маменькиных сынков живут с родителями-одиночками, между которыми завязываются отношения. Долго ли коротко, герои становятся сводными братьями.
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 4 сентября 2008
Премьера онлайн 17 августа 2013
Премьера в мире 25 июля 2008
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $65 000 000
Режиссер
Адам МакКей
Адам МакКей
В ролях
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Адам Скотт
Адам Скотт
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сводные братья 2 постера
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Сводные братья

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