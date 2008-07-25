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Сводные братья
Step Brothers
Сводные братья, 2008
2008 / США
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6.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Жанр:
комедия
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О фильме
Двое великовозрастных маменькиных сынков живут с родителями-одиночками, между которыми завязываются отношения. Долго ли коротко, герои становятся сводными братьями.
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
4 сентября 2008
Премьера онлайн
17 августа 2013
Премьера в мире
25 июля 2008
Возраст
18+
MPAA
R
Бюджет
$65 000 000
Режиссер
Адам МакКей
В ролях
Джон Си Райли
Ричард Дженкинс
Адам Скотт
Кэтрин Хан
Мэри Стинберген
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