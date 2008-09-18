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Панда большая и маленькая
Panda kopanda / Panda! Go Panda!
Панда большая и маленькая, 1972
1972 / Япония
Трейлер
5.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
короткометражный
анимация
семейный
аниме
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5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
33 минуты
Год выпуска
1972
Премьера в России
18 сентября 2008
Премьера в мире
17 декабря 1972
Прокатчик
RUSCICO
Режиссер
Исао Такахата
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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