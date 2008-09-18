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Панда большая и маленькая Панда большая и маленькая
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Панда большая и маленькая, 1972

1972 / Япония
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 33 минуты
Год выпуска 1972
Премьера в России 18 сентября 2008
Премьера в мире 17 декабря 1972
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Исао Такахата
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Панда большая и маленькая 2 постера
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