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The Women

Женщины, 2008

2008 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Cовременная версия одноименного фильма 1939 года. В центре истории — обеспеченная женщина, неподозревающая об интрижке своего мужа с какой-то продавщицей, плюс еще куча персонажей вроде любовниц, подруг и бывших.

Со стороны казалось, что у Мэри Хайнс есть все основания считать себя счастливой и состоявшейся женщиной: у нее дом в Коннектикуте, милая 12-летняя дочь, муж — успешный бизнесмен с Wall Street — и карьера дизайнера в фирме отца. Ее лучшая подруга, Сильвия Фоулер, тоже была устроена в жизни — главный редактор журнала «Каше», шкаф, полный одежды с подиумов, статус «арбитра стиля и вкуса» в Нью-Йорке и агрессивная позиция холостячки, которая ее полностью устраивала. Или ей так казалось.

Когда же Мэри обнаруживает, что у ее мужа долгоиграющий роман с продавщицей парфюмерного отдела, весь ее мир рушится в одночасье… В этот момент Мэри больше всего нужна поддержка ее лучших подруг…

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 4 декабря 2008
Премьера в мире 12 сентября 2008
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дайан Инглиш
В ролях
Ева Мендес
Ева Мендес
Мег Райан
Мег Райан
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Джада Пинкетт Смит
Джада Пинкетт Смит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Женщины 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Jenifer 2 апреля 2015, 12:51
я еще читала, что там ни одного мужчины не будет, что даже животные, которые задействованы в сьмках-женского пола!))))
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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
Переводчик
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