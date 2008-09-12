Женщины, 2008

Cовременная версия одноименного фильма 1939 года. В центре истории — обеспеченная женщина, неподозревающая об интрижке своего мужа с какой-то продавщицей, плюс еще куча персонажей вроде любовниц, подруг и бывших.



Со стороны казалось, что у Мэри Хайнс есть все основания считать себя счастливой и состоявшейся женщиной: у нее дом в Коннектикуте, милая 12-летняя дочь, муж — успешный бизнесмен с Wall Street — и карьера дизайнера в фирме отца. Ее лучшая подруга, Сильвия Фоулер, тоже была устроена в жизни — главный редактор журнала «Каше», шкаф, полный одежды с подиумов, статус «арбитра стиля и вкуса» в Нью-Йорке и агрессивная позиция холостячки, которая ее полностью устраивала. Или ей так казалось.



Когда же Мэри обнаруживает, что у ее мужа долгоиграющий роман с продавщицей парфюмерного отдела, весь ее мир рушится в одночасье… В этот момент Мэри больше всего нужна поддержка ее лучших подруг…