Непобедимый, 2008

Офицер внешней разведки Егор Кремнев отправляется на задание в Аргентину, чтобы найти и доставить живым в Россию беглого олигарха Шеринга. С самого начала операция идет не так, как запланировано. Шеринг знает слишком много тайн, он — желанная добыча не только для российских спецслужб, но и еще для одной загадочной и могущественной организации, «Мелиората». На каждом шагу Кремнев натыкается на ловко подстроенные ловушки, его везде ждут. Не Кремнева — его добычу. А это значит, среди своих есть утечка. С плененным олигархом на руках Егор оказывается во враждебном Буэнос-Айресе, кишащем невидимыми наемными убийцами, во главе с ветераном вьетнамской войны. Когда явки провалены и доверять нельзя никому, офицер разведки вынужден действовать по ситуации — забыть основные заповеди профессионального разведчика и начать действовать в грубой силовой манере, оставляя за собой на пути домой горы трупов, костры пепелищ и груды раскореженного металла.