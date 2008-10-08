Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Непобедимый Непобедимый
Киноафиша Фильмы Непобедимый

Непобедимый, 2008

2008 / Россия
7.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Егор Кремнев – бравый специальный агент российской разведки, которого не покидают воспоминания о его недавней неудаче в боевых действиях в Колумбии, где погибла вся его команда. Кремнев был обвинен в трагедии и лишен звания командира. Теперь он – обычный агент, которому поручено, казалось бы, скучное наблюдение за скучной же целью. Но, похоже, на этом проблемы не закончились. Во время последнего задания Егора, которое обещало быть совсем простым и безопасным, колумбийская трагедия повторяется снова: все его товарищи-агенты были нейтрализованы неизвестными противниками. Исполненный жажды мести, Кремнев начинает охоту за злодеями…

  • Изначально фильм должны были снимать в Латинской Америке из-за низкой цены местного кинопроизводства. К сожалению, по прибытии на место члены съемочной группы обнаружили, что на локациях процветают бандитизм и коррупция, поэтому съемки были перенесены на Мальту, где и происходит действие фильма по сюжету.
  • По словам режиссера и сценариста Олега Погодина, в центре истории – конфликт двух диаметрально противоположных характеров: умного, талантливого, но бесчестного и подлого Шеринга против озлобленного и ограниченного, но прямого и честного Егора. В итоге оба героя остаются ни с чем, что должно означать гиблость обоих подходов.

Офицер внешней разведки Егор Кремнев отправляется на задание в Аргентину, чтобы найти и доставить живым в Россию беглого олигарха Шеринга. С самого начала операция идет не так, как запланировано. Шеринг знает слишком много тайн, он — желанная добыча не только для российских спецслужб, но и еще для одной загадочной и могущественной организации, «Мелиората». На каждом шагу Кремнев натыкается на ловко подстроенные ловушки, его везде ждут. Не Кремнева — его добычу. А это значит, среди своих есть утечка. С плененным олигархом на руках Егор оказывается во враждебном Буэнос-Айресе, кишащем невидимыми наемными убийцами, во главе с ветераном вьетнамской войны. Когда явки провалены и доверять нельзя никому, офицер разведки вынужден действовать по ситуации — забыть основные заповеди профессионального разведчика и начать действовать в грубой силовой манере, оставляя за собой на пути домой горы трупов, костры пепелищ и груды раскореженного металла.

7.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 8 октября 2008
Премьера в мире 8 октября 2008
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Олег Погодин
Олег Погодин
В ролях
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Юрий Соломин
Юрий Соломин
Ольга Фадеева
Владимир Турчинский
Владимир Турчинский
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Антидурь
Антидурь (2007)
5.6
Консервы
Консервы (2006)
6.7
Триумф
Триумф (2000)
7.4
Мы из будущего 2
Мы из будущего 2 (2010)
7.191781
Постер фильма Непобедимый 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Непобедимый смотреть онлайн

Непобедимый
Смотреть онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Братуля 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Stan, 30/10/2008 - 23:22:22):О...нный фильм, а Епифанцев о...нный актёр.
Дальше думайте сами

Ты прав чувак! По сравнению с пагаными… Читать дальше…
Krevedko 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Много экшена и всяких супертрюков в исполнении Епифанцева
Также понравилась русская "Лара Крофт". Очень сильно на нее… Читать дальше…
Отзывы Написать
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 2
Трейлер 2
трейлер1
Трейлер1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши