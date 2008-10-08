Непобедимый, 2008

Егор Кремнев – бравый специальный агент российской разведки, которого не покидают воспоминания о его недавней неудаче в боевых действиях в Колумбии, где погибла вся его команда. Кремнев был обвинен в трагедии и лишен звания командира. Теперь он – обычный агент, которому поручено, казалось бы, скучное наблюдение за скучной же целью. Но, похоже, на этом проблемы не закончились. Во время последнего задания Егора, которое обещало быть совсем простым и безопасным, колумбийская трагедия повторяется снова: все его товарищи-агенты были нейтрализованы неизвестными противниками. Исполненный жажды мести, Кремнев начинает охоту за злодеями…
Офицер внешней разведки Егор Кремнев отправляется на задание в Аргентину, чтобы найти и доставить живым в Россию беглого олигарха Шеринга. С самого начала операция идет не так, как запланировано. Шеринг знает слишком много тайн, он — желанная добыча не только для российских спецслужб, но и еще для одной загадочной и могущественной организации, «Мелиората». На каждом шагу Кремнев натыкается на ловко подстроенные ловушки, его везде ждут. Не Кремнева — его добычу. А это значит, среди своих есть утечка. С плененным олигархом на руках Егор оказывается во враждебном Буэнос-Айресе, кишащем невидимыми наемными убийцами, во главе с ветераном вьетнамской войны. Когда явки провалены и доверять нельзя никому, офицер разведки вынужден действовать по ситуации — забыть основные заповеди профессионального разведчика и начать действовать в грубой силовой манере, оставляя за собой на пути домой горы трупов, костры пепелищ и груды раскореженного металла.
Дальше думайте сами
Ты прав чувак! По сравнению с пагаными… Читать дальше…
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