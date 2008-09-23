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Брайан любит тебя
Bryan Loves You
Брайан любит тебя, 2008
2008 / США
2.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 2.3
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Жанр:
ужасы
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2.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 2.3
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2008
Премьера в России
23 сентября 2008
Премьера в мире
23 сентября 2008
Возраст
18+
Бюджет
$25 000
Режиссер
Сет Ландау
В ролях
Тони Тодд
Tiffany Shepis
Ллойд Кауфман
Дэниэл Робак
Бринк Стивенс
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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