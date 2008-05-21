Все умрут, а я останусь, 2008

Жизнь никогда не бывает легкой, особенно когда тебе четырнадцать лет. Но некоторым подросткам приходится иметь дело не только со своими внутренними переживаниями и комплексами и юношеским максимализмом, но и с жестокой окружающей действительностью. Три девятиклассницы – Катя, Вика и Жанна – самые обыкновенные девчонки из спального района Москвы. В понедельник они узнают, что в субботу в школе будет дискотека, первая в новом учебном году. Всю неделю они проживают, готовясь к этому главному в их жизни событию. Но Катя нагрубила учительнице – и дискотеку могут отменить... Всю неделю девочки пытаются найти общий язык со своими родителями, учителями, одноклассниками и в конечном счете друг с другом. Катя остается дома, а Вика и Жанна решают пойти, ведь они так долго мечтали об этом дне. Неожиданно для всех на дискотеке появляется и Катя. И этот вечер, которого они так ждали, принесет много неожиданностей, и каждую из героинь ждет еще один удар судьбы – тот самый, после которого заканчивается детство и начинается взрослая жизнь.