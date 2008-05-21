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Все умрут, а я останусь Все умрут, а я останусь
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Все умрут, а я останусь, 2008

2008 / Россия
6.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Жизнь никогда не бывает легкой, особенно когда тебе четырнадцать лет. Но некоторым подросткам приходится иметь дело не только со своими внутренними переживаниями и комплексами и юношеским максимализмом, но и с жестокой окружающей действительностью. Три девятиклассницы – Катя, Вика и Жанна – самые обыкновенные девчонки из спального района Москвы. В понедельник они узнают, что в субботу в школе будет дискотека, первая в новом учебном году. Всю неделю они проживают, готовясь к этому главному в их жизни событию. Но Катя нагрубила учительнице – и дискотеку могут отменить... Всю неделю девочки пытаются найти общий язык со своими родителями, учителями, одноклассниками и в конечном счете друг с другом. Катя остается дома, а Вика и Жанна решают пойти, ведь они так долго мечтали об этом дне. Неожиданно для всех на дискотеке появляется и Катя. И этот вечер, которого они так ждали, принесет много неожиданностей, и каждую из героинь ждет еще один удар судьбы – тот самый, после которого заканчивается детство и начинается взрослая жизнь.

6.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 23 октября 2008
Премьера в мире 21 мая 2008
Возраст 18+
Прокатчик КиноСитиПрокат
Режиссер
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика
В ролях
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова
Ольга Шувалова
Донатас Грудович
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Все умрут, а я останусь 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Александр Котов 2 апреля 2015, 12:51
Оказалось что это совсем не страшный фильм. Никакая не чернуха.. есть тройка жестоких сцен - там где одна из девушек вены себе пытается порезать,… Читать дальше…
DendroiD 2 апреля 2015, 12:51
Фильм необходимо просмотреть!! Великолепный фильм! НА двд можно, но я бы посоветовал в кино! Ходили в кино и только плюсы! необходимо прочувствовать… Читать дальше…
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33 голоса
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