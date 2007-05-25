Хозяева ночи, 2007

Действие фильма происходит в Бруклине в конце восьмидесятых. В городе процветает преступность, особенно наркоторговля. Русский головорез Вадим налаживает торговлю героином с помощью Бобби, управляющего ночным клубом. Между тем его брат Джо становится полицейским, как их отец Берт. Чтобы дистанцироваться от семьи, Бобби берет девичью фамилию своей матери и начинает вести развязный образ жизни вместе со своей девушкой Амандой. Когда полиция выходит на след Вадима, Джо пытается достать у Бобби данные о преступнике, но тот отказывается. Вскоре жизни его родных оказываются под угрозой. Какой выбор герой сделает между семьей и деньгами?