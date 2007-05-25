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Хозяева ночи Хозяева ночи
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We Own the Night

Хозяева ночи, 2007

2007 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в Бруклине в конце восьмидесятых. В городе процветает преступность, особенно наркоторговля. Русский головорез Вадим налаживает торговлю героином с помощью Бобби, управляющего ночным клубом. Между тем его брат Джо становится полицейским, как их отец Берт. Чтобы дистанцироваться от семьи, Бобби берет девичью фамилию своей матери и начинает вести развязный образ жизни вместе со своей девушкой Амандой. Когда полиция выходит на след Вадима, Джо пытается достать у Бобби данные о преступнике, но тот отказывается. Вскоре жизни его родных оказываются под угрозой. Какой выбор герой сделает между семьей и деньгами?

  • Согласно интервью с Марком Уолбергом, Хоакин Феникс тщательно входил в образ, оскорбляя Роберта Дюваля между дублями. Это очень расстраивало самого Дюваля, и Уолбергу приходилось постоянно лавировать между ними, чтобы сдержать от драки. 
  • Придумывая сцену автомобильной погони, режиссер фильма Джеймс Грей отсмотрел все самые популярные фильмы с машинами, чтобы придумать новую идею. В итоге он заметил, что никогда еще сцена погони не была снята с одной перспективы, поэтому в фильме погоня снята с точки зрения всего одного водителя. 
  • Именно Ева Мендес попросила Джеймса Грея изменить имя ее персонажа на Аманду честь ее покойной бабушки, с которой она никогда не встречалась.

Менеджер ночного клуба в Нью-Йорке пытается спасти своего брата и отца от наемных убийц, нанятых русской мафией.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 10 января 2008
Премьера онлайн 30 октября 2021
Премьера в мире 25 мая 2007
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Грэй
Джеймс Грэй
В ролях
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Ева Мендес
Ева Мендес
Тони Музанте
Энтони Короне
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хозяева ночи 3 постера
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Как ни странно, в «Хозяевах ночи» практически совершенно нет той «клюквы», какая обычно фантасмагорическими гроздьями свисает с американских полотен о загадочной русской душе и ее многочисленных инкарнациях. Впрочем, если рассматривать We Own the Night вкупе, например, с «Пороком на экспорт» Дэвида Кроненберга, то можно уловить уже определенную профессиональную тенденцию – тенденцию к максимально сжатому и очищенному от мифологии описанию инородных…
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