Хозяева ночи, 2007

Наша рецензия

Как ни странно, в «Хозяевах ночи» практически совершенно нет той «клюквы», какая обычно фантасмагорическими гроздьями свисает с американских полотен о загадочной русской душе и ее многочисленных инкарнациях. Впрочем, если рассматривать We Own the Night вкупе, например, с «Пороком на экспорт» Дэвида Кроненберга, то можно уловить уже определенную профессиональную тенденцию – тенденцию к максимально сжатому и очищенному от мифологии описанию инородных…