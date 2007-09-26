99 франков, 2007

Октав повелевает миром. Сегодня он решает, что вы захотите завтра. Для него человек — такой же продукт, как и все остальное, ведь Октав работает на самое крупное рекламное агентство в мире. У него много денег и женщин, но иногда Октав сомневается. Потому что в мире есть две вещи, нарушающие его спокойствие: любовь к Софи, самой красивой девушке в агентстве, и заказ от могущественного концерна МАДОН. Октав решает разрушить все, что создавал долгие годы, сорвав самую крупную рекламную кампанию за свою карьеру.