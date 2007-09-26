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99 Francs

99 франков, 2007

2007 / Франция
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67 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть О фильме

- по одноименному роману Фредерика Бегбедера

Октав повелевает миром. Сегодня он решает, что вы захотите завтра. Для него человек — такой же продукт, как и все остальное, ведь Октав работает на самое крупное рекламное агентство в мире. У него много денег и женщин, но иногда Октав сомневается. Потому что в мире есть две вещи, нарушающие его спокойствие: любовь к Софи, самой красивой девушке в агентстве, и заказ от могущественного концерна МАДОН. Октав решает разрушить все, что создавал долгие годы, сорвав самую крупную рекламную кампанию за свою карьеру.

7.5 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 14 февраля 2008
Премьера в мире 26 сентября 2007
MPAA PG-13
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ян Кунен
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Патрик Милле
Патрик Милле
Элиза Товати
Доминик Беттенфельд
Антуан Баслер
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
По правде сказать, фильм с красноречивым ценообразовательным названием «99 франков» изумляет, причем изумляет в основном не «картинкой», которая у Яна Кунена, режиссера мозгодробительного «Добермана» и психотропного «Блуберри», как всегда выверена до миллиметра и прогрессивна до последнего предсмертного крика моды. «99 франков» – экранизация бестселлера Фредерика Бегбедера – удивительны прежде всего своей идеологией, коя…
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Маша-0908 2 апреля 2015, 12:51
Не надо сравнивать этот отличнейший фильм со скучнятиной "Здесь курят". Я единственная в зале кто не спал во время его просмотра, тк.… Читать дальше…
Маша-09082 2 апреля 2015, 12:51
Бойцовский клуб мне напомнило вот что: и там и там, мир показан через главного героя. Молодого парня чуть за тридцать. Он - герой нашего времени.… Читать дальше…
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