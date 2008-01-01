Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девственность Девственность
Киноафиша Фильмы Девственность

Девственность, 2008

2008 / Россия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Три провинциальные девушки, приехавшие покорять Москву и решившие использовать свою девственность для карьерного роста. Вариантов много: хочешь, выставляй свой товар в Интернете, хочешь — иди на кастинг в "Дом-2".
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 1 января 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Виталий Манский
Виталий Манский
В ролях
Катя
Карина
Кристина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девственность 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Приложение киноафиши