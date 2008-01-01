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Девственность
Девственность, 2008
2008 / Россия
6.9
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
документальный
драма
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О фильме
Три провинциальные девушки, приехавшие покорять Москву и решившие использовать свою девственность для карьерного роста. Вариантов много: хочешь, выставляй свой товар в Интернете, хочешь — иди на кастинг в "Дом-2".
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6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
1 января 2008
Премьера в мире
1 января 2008
Прокатчик
Кино без границ
Режиссер
Виталий Манский
В ролях
Катя
Карина
Кристина
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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