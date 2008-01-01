Девственность, 2008

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о выходе в прокат О фильме Три провинциальные девушки, приехавшие покорять Москву и решившие использовать свою девственность для карьерного роста. Вариантов много: хочешь, выставляй свой товар в Интернете, хочешь — иди на кастинг в "Дом-2". Развернуть 6.9 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 2008 Премьера в России 1 января 2008 Премьера в мире 1 января 2008 Прокатчик Кино без границ Режиссер Виталий Манский В ролях Катя Карина Кристина Все актеры и съемочная группа 1 постер

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