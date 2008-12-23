Любовь-морковь 2, 2008

Десять лет назад супруги Голубевы проверили свои чувства на прочность, поменявшись телами. Теперь они — папа Андрей и мама Марина. В их семье растут близнецы: мальчик и девочка — Глеб и Светочка.

Жизнь супругов налажена, карьера головокружительна, а день расписан по часам. Они забыли, что любовь и внимание дороже денег. Чтобы вернуть все на свои места, нужно опять поменять всех местами, — решит доктор Коган и навестит своих старых приятелей Голубевых.

А поутру они проснутся — Глеб и Света в родительской спальне, Андрей и Марина — в детской. Пока "маленькие" Голубевы будут поражать одноклассников и учителей познаниями, их "взрослые" дети едва не поставят крест на карьере родителей и лишат семью крова. Андрею и Марине светит детский дом, а Свете и Глебу — сумасшедший. Но Голубевы не сдаются!