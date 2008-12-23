Любовь-морковь 2, 2008

Спустя десять лет в семействе Голубевых снова царит неразбериха. На сей раз Марина и Андрей не могут найти общий язык со своими детьми. Глеб и Света остались недовольны подарками ко дню рождения, а также тем, что в праздничный день родители заставили их пойти в школу. Вечером того же дня в квартире Голубевых появляется доктор Коган и дарит именинникам волшебный бумеранг. На следующее утро выясняется, что родители поменялись телами с детьми. Ситуация осложняется тем, что накануне Марина и Андрей купили на аукционе бриллиант “Слеза Махараджи”. Драгоценный камень оказался фальшивкой. Теперь героям необходимо выяснить, кто их подставил.
Десять лет назад супруги Голубевы проверили свои чувства на прочность, поменявшись телами. Теперь они — папа Андрей и мама Марина. В их семье растут близнецы: мальчик и девочка — Глеб и Светочка.
Жизнь супругов налажена, карьера головокружительна, а день расписан по часам. Они забыли, что любовь и внимание дороже денег. Чтобы вернуть все на свои места, нужно опять поменять всех местами, — решит доктор Коган и навестит своих старых приятелей Голубевых.
А поутру они проснутся — Глеб и Света в родительской спальне, Андрей и Марина — в детской. Пока "маленькие" Голубевы будут поражать одноклассников и учителей познаниями, их "взрослые" дети едва не поставят крест на карьере родителей и лишат семью крова. Андрею и Марине светит детский дом, а Свете и Глебу — сумасшедший. Но Голубевы не сдаются!