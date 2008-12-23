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Любовь-морковь 2 Любовь-морковь 2
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Любовь-морковь 2, 2008

2008 / Россия
7.1 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя десять лет в семействе Голубевых снова царит неразбериха. На сей раз Марина и Андрей не могут найти общий язык со своими детьми. Глеб и Света остались недовольны подарками ко дню рождения, а также тем, что в праздничный день родители заставили их пойти в школу. Вечером того же дня в квартире Голубевых появляется доктор Коган и дарит именинникам волшебный бумеранг. На следующее утро выясняется, что родители поменялись телами с детьми. Ситуация осложняется тем, что накануне Марина и Андрей купили на аукционе бриллиант “Слеза Махараджи”. Драгоценный камень оказался фальшивкой. Теперь героям необходимо выяснить, кто их подставил.

  • Денис Парамонов, исполнитель роли Глеба, в дальнейшем продолжил актерскую карьеру. Среди его работ - роли в фильмах “Буду помнить” (2010), “Метро” (2012), “Пара из будущего” (2021). 
  • Фильм получил шесть номинаций на премию MTV Russia Movie Awards, в том числе за лучшую мужскую и женскую роль, однако ни в одной из них не стал победителем. 
  • Специально для фильма Кристина Орбакайте записала песню “Я нарисую небо”, вошедшую в официальный саундтрек. 
  • В 2010 году вышло продолжение фильма “Любовь-морковь 3”, в котором Марина и Глеб поменялись телами со своими родителями.

Десять лет назад супруги Голубевы проверили свои чувства на прочность, поменявшись телами. Теперь они — папа Андрей и мама Марина. В их семье растут близнецы: мальчик и девочка — Глеб и Светочка.

Жизнь супругов налажена, карьера головокружительна, а день расписан по часам. Они забыли, что любовь и внимание дороже денег. Чтобы вернуть все на свои места, нужно опять поменять всех местами, — решит доктор Коган и навестит своих старых приятелей Голубевых.

А поутру они проснутся — Глеб и Света в родительской спальне, Андрей и Марина — в детской. Пока "маленькие" Голубевы будут поражать одноклассников и учителей познаниями, их "взрослые" дети едва не поставят крест на карьере родителей и лишат семью крова. Андрею и Марине светит детский дом, а Свете и Глебу — сумасшедший. Но Голубевы не сдаются!

7.1 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 23 декабря 2008
Премьера в мире 23 декабря 2008
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Александр Стриженов
Александр Стриженов
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Лидия Вележева
Лидия Вележева
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Все актеры и съемочная группа
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