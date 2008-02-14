Шаг вперед 2: улицы, 2008

После смерти родителей Энди Уэст в переезжает к лучшей подруге своей матери Саре. Энди, которой наплевать на школу, пытается понять, какое место она занимает в жизни. Единственное, что она любит, – это танцевать со своей уличной командой 410 во главе с Таком. Вскоре их группа становится знаменитой, но, по большей части, за вандализм. Когда Сара грозит отослать Энди в провинцию за дурное поведение, та решает осесть на дно и даже поступить в школу искусств Мэриленда. Энди проходит прослушивание, но не уверена, что школа подходит ей. Директор школы Блейк Коллинз тоже не уверен, что Энди подходит школе. Смогут ли герои найти общий язык и взорвать танцпол?