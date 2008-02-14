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Step Up 2 the Streets

Шаг вперед 2: улицы, 2008

2008 / США
7.5 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

После смерти родителей Энди Уэст в переезжает к лучшей подруге своей матери Саре.  Энди, которой наплевать на школу, пытается понять, какое место она занимает в жизни. Единственное, что она любит, – это танцевать со своей уличной командой 410 во главе с Таком. Вскоре их группа становится знаменитой, но, по большей части, за вандализм. Когда Сара грозит отослать Энди в провинцию за дурное поведение, та решает осесть на дно и даже поступить в школу искусств Мэриленда. Энди проходит прослушивание, но не уверена, что школа подходит ей. Директор школы Блейк Коллинз тоже не уверен, что Энди подходит школе. Смогут ли герои найти общий язык и взорвать танцпол?

  • Чтобы подготовиться к роли Чейза Коллинза, начинающий актер Роберт Хоффман на отправился на реальную андеграундную танцевальную сцену города Балтимор, где он успешно участвовал в подпольных соревнованиях по брейк-дансу.
  • Название танцевального коллектива «410». 410 – это код города для телефонных номеров в Балтиморе, где происходит большая часть действия фильма. 
  • Мус упоминает, что Блейк Коллинз покинул MSA, чтобы танцевать с Королевским балетом Британии. В реальности Уилла Кемпа, сыгравшего Коллинза, туда не взяли.

Между двумя студентами школы исскуств Мэрилэнд вспыхивают романтические чувства, но танцоры оказываются из разных социальных кругов.

7.5 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 28 февраля 2008
Премьера в мире 14 февраля 2008
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Джон М. Чу
Джон М. Чу
В ролях
Роберт Хоффман
Уилл Кемп
Уилл Кемп
Бриана Эвиган
Бриана Эвиган
Телиша Шоу
Тони Девон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шаг вперед 2: улицы 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ЮличкаЯЯЯ 2 апреля 2015, 12:51
Хм....Тут наверно все города!!!вот скриншот бы прислала, реально написано Кинотеатры саратов, и внизу форум)))))Сама из Москвы)))))Просто привыкла,… Читать дальше…
ЮличкаЯЯЯ 2 апреля 2015, 12:51
Завтра просто завтра в Саратов собираюсь!!!А это вроде бы саратовский форум!!!вот и спрашиваю
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