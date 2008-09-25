Однажды в провинции, 2007

Жизнь в провинциальном городке течет размеренно и спокойно. Ее привычный ход нарушает появление столичной звезды Насти. Былая популярность прошла, поэтому девушка возвращается в родные края, где живет ее родная сестра Вера. Однако та по горло сыта собственными проблемами и визиту родственницы не слишком-то рада. Настя пытается найти общий язык с местной молодежью, парни и девушки, как и во все века, ссорятся и мирятся, влюбляются и расстаются… С приездом гостьи из столицы атмосфера в городке накаляется до предела, обостряются старые конфликты, выходят наружу чужие тайны.
Текучая и размеренная жизнь глухого провинциального городка неожиданно меняется, когда в город приезжает звезда популярного телесериала Настя. Ей больше не кому идти, кроме как к родной сестре. Настя разочарована в жизни и в себе, она пытается начать жизнь заново. Каждый вечер во дворе общежития собираются молодые люди и девушки. Им нечем заняться — жизнь в провинции не дает никаких шансов. Все хотят любить, но не тех и не так. С появлением в городе Насти, сложные взаимоотношения друзей накаляются до предела, секреты перестают быть секретами, тайны больше не тайны — любовная горячка охватывает провинциальный город. И тогда, когда, казалось бы, все может измениться, случайная трагедия ставит все на привычные места.