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Однажды в провинции Однажды в провинции
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Однажды в провинции, 2007

2007 / Россия
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь в провинциальном городке течет размеренно и спокойно. Ее привычный ход нарушает появление столичной звезды Насти. Былая популярность прошла, поэтому девушка возвращается в родные края, где живет ее родная сестра Вера. Однако та по горло сыта собственными проблемами и визиту родственницы не слишком-то рада. Настя пытается найти общий язык с местной молодежью, парни и девушки, как и во все века, ссорятся и мирятся, влюбляются и расстаются… С приездом гостьи из столицы атмосфера в городке накаляется до предела, обостряются старые конфликты, выходят наружу чужие тайны.

  • Выпускница ВГИКа и ГИТИСа Екатерина Шагалова выступила одновременно режиссером, автором сценария и продюсером фильма. 
  • На 30-м Международном московском кинофестивале фильм “Однажды в провинции” был отмечен призом ФИПРЕССИ. 
  • Любовь Толкалина (Лена) приняла участие в трех проектах Екатерины Шагаловой. Помимо “Однажды в провинции”, это мини-сериалы “Тамарка” (2013) и “Найти мужа в большом городе” (2013). 
  • Вторая совместная картина Любови Толкалиной и Эльвиры Болговой. В 2004 году актрисы снимались вместе в сериале “Близнецы”.  
  • В саундтрек фильма вошла песня “Белые розы” группы “Ласковый май”.

Текучая и размеренная жизнь глухого провинциального городка неожиданно меняется, когда в город приезжает звезда популярного телесериала Настя. Ей больше не кому идти, кроме как к родной сестре. Настя разочарована в жизни и в себе, она пытается начать жизнь заново. Каждый вечер во дворе общежития собираются молодые люди и девушки. Им нечем заняться — жизнь в провинции не дает никаких шансов. Все хотят любить, но не тех и не так. С появлением в городе Насти, сложные взаимоотношения друзей накаляются до предела, секреты перестают быть секретами, тайны больше не тайны — любовная горячка охватывает провинциальный город. И тогда, когда, казалось бы, все может измениться, случайная трагедия ставит все на привычные места.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 25 сентября 2008
Премьера в мире 25 сентября 2008
Возраст 18+
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Катя Шагалова
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова
Александр Голубев
Александр Голубев
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Наталья Солдатова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Однажды в провинции 1 постер
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