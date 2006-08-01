Когда много лет живешь в Женеве, трудно представить себе Москву. В Женеве – тишина, часы и шоколад, в Москве – круглосуточные пробки и опасность. Ира почти не помнит город, откуда уехала маленькой девочкой. Но она мечтает туда вернуться, хочет найти отца, хочет подышать другим воздухом. Однажды старинный приятель матери предлагает Ире подработать переводчицей у Ивана Ташкова. Все местные газеты трубят о том, что Ташков – крупный криминальный авторитет, но Ира бесстрашно идет к нему в тюремную камеру. Она еще не знает, что так начинается ее путь домой