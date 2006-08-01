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Постер фильма Игра слов: Переводчица олигарха
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Киноафиша Фильмы Игра слов: Переводчица олигарха

Игра слов: Переводчица олигарха

La traductrice 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Когда много лет живешь в Женеве, трудно представить себе Москву. В Женеве – тишина, часы и шоколад, в Москве – круглосуточные пробки и опасность. Ира почти не помнит город, откуда уехала маленькой девочкой. Но она мечтает туда вернуться, хочет найти отца, хочет подышать другим воздухом. Однажды старинный приятель матери предлагает Ире подработать переводчицей у Ивана Ташкова. Все местные газеты трубят о том, что Ташков – крупный криминальный авторитет, но Ира бесстрашно идет к нему в тюремную камеру. Она еще не знает, что так начинается ее путь домой

Страна Россия / Швейцария
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 августа 2006
Дата выхода
21 февраля 2008 Россия Кинопанорама 16+
21 февраля 2008 Казахстан
21 февраля 2008 Украина
Бюджет €1 500 000
Сборы в мире $37 502
Производство Ventura Film
Другие названия
La traductrice, Tycoon's Interpreter, Rosyjska tłumaczka, Игра слов: Переводчица олигарха
Режиссер
Елена Хазанова
Елена Хазанова
В ролях
Юлия Батинова
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Александр Балуев
Александр Балуев
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Бруно Тодескини
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
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