Кунг-Фу Панда, 2008

Аниматоры пошли на шестичасовой мастер-класс по кунг-фу, чтобы получить примерное представление о том, как должны выглядеть боевые сцены фильма. Индивидуальные боевые стили членов «Неистовой пятерки» (журавль, богомол, тигр, обезьяна и гадюка) представляют собой реальные стили кунг-фу, смоделированные по образцу конкретных животных. Боевой стиль По, к примеру, создан по образцу кунг-фу стиля медведя.

Чтобы передать восточную атмосферу фильма, художник-постановщик Рэймонд Зибах и арт-директор Хэн Тан несколько лет исследовали китайское искусство и фильмы о кунг-фу. Эти усилия в сочетании с обширными исследованиями и знанием китайской культуры остальной команды настолько впечатлили китайцев, что официальные правительственные органы по культуре провели встречи, чтобы обсудить, почему их собственная страна сама не производит мультфильмы такого качества.

Изначально фильм должен был быть пародией на жанр кунг-фу, но один из режиссеров, Джон Стивенсон, хотел смешать комедию и боевик, чтобы сделать этот мультфильм более эпичным, сказав: «Мне не хотелось высмеивать фильмы о боевых искусствах, потому что я правда думаю, что они могут быть отличными фильмами. Они могут быть столь же хорошими, как любой другой жанровый фильм, если они сделаны правильно и с любовью».

Название тюрьмы, в которой сидит Тай Лунг – «Тюрьма Чор Гхом». «Чор Гхом» на кантонском диалекте китайского языка означает «попасть в тюрьму» или буквально «сидеть в тюрьме».

Первая сцена – дань уважения анимэ, поскольку оба режиссера являются большими поклонниками японской мультипликации. Они хотели выделить начальную сцену сновидения, поэтому она была нарисована от руки, тогда как остальная часть фильма (за исключением анимации в финальных титрах) была создана с помощью компьютерной графики.

Создатели фильма ссылаются на многие фильмы о боевых искусствах, например, «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли, «Герой» и «Дом летающих кинжалов» Чжана Имоу, и, прежде всего, на комедию «Разборки в стиле Кунг-фу» Стивена Чоу.

По словам руководителя отдела визуальных эффектов Маркуса Маннинена, компьютерная анимация, использованная в фильме, была более сложной, чем все, что студия DreamWorks делала раньше. Создание фильма заняло четыре года.

Музыку к фильму написал Ханс Циммер. Он посетил Китай, чтобы погрузиться в культуру и познакомиться с Китайским национальным симфоническим оркестром в рамках своей подготовки.

В сцене побега Тай Лунга из тюрьмы он бьет охранника-носорога булавой и подбрасывает его в воздух, и когда он пинает охранника в дверь, прямо перед тем, как тот приземлится, зритель может расслышать небезызвестный “крик Вильгельма”.

В более ранних версиях сценария именно Шифу должен был быть приемным отцом По. Вот почему он был создан в виде красной панды, хотя от старости белой шерсти на нем куда больше.