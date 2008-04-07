Красный пояс, 2008

Рукопашная драма с участием харизматичного бывшего чемпиона, теперь подрабатывающего инструктором по самообороне, запуганной адвокатши и телевизионного продюсера. Вид спорта, в котором ему предстоит участвовать, жесток: это гибрид японской борьбы джиу-джитсу и бразильской капоэйры; рукопашная, в которой можно бить чем угодно и куда угодно, применять удушающие захваты и т. д.

По жребию одному из соперников завязывают за спиной левую руку, и тот вынужден действовать одной правой. Исход боя заранее подстроен так, чтобы Майк выиграл и получил свои деньги. Об этом знает менеджер, знает тот, кто «вслепую» должен тянуть жребий, знает соперник. Все, кроме Майка. И узнав это, он отказывается от нечестной игры. А затем возникает настоящий бой. Рядом с рингом. В котором герой бьется за свою честь…