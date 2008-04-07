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Красный пояс, 2008

2008 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Рукопашная драма с участием харизматичного бывшего чемпиона, теперь подрабатывающего инструктором по самообороне, запуганной адвокатши и телевизионного продюсера. Вид спорта, в котором ему предстоит участвовать, жесток: это гибрид японской борьбы джиу-джитсу и бразильской капоэйры; рукопашная, в которой можно бить чем угодно и куда угодно, применять удушающие захваты и т. д.

По жребию одному из соперников завязывают за спиной левую руку, и тот вынужден действовать одной правой. Исход боя заранее подстроен так, чтобы Майк выиграл и получил свои деньги. Об этом знает менеджер, знает тот, кто «вслепую» должен тянуть жребий, знает соперник. Все, кроме Майка. И узнав это, он отказывается от нечестной игры. А затем возникает настоящий бой. Рядом с рингом. В котором герой бьется за свою честь…

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 6 ноября 2008
Премьера в мире 7 апреля 2008
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик WDSSPR
Бюджет $7 000 000
Режиссер
Дэвид Мэмет
В ролях
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Родриго Санторо
Родриго Санторо
Тим Аллен
Тим Аллен
Алисе Брага
Алисе Брага
Макс Мартини
Макс Мартини
Все актеры и съемочная группа
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