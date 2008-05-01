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Пустынные земли
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No Man's Land: The Rise of Reeker

Пустынные земли, 2009

2009 / США
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Три десятка лет назад в пустыне штата Невада молодому шерифу удалось изловить кровавого серийного убийцу. Но это был не обычный психопат, а настоящий Слуга Смерти. В наши дни казненный когда-то в газовой камере монстр возвращается, чтобы вновь послужить своей Госпоже...

У маленького мотеля судьба сводит вместе тех, кто увидит смертный ужас без прикрас в ирреальном мире вне времени. Постаревший шериф и его молодой сменщик - родной сын, трое бандитов, удирающие от полиции с кейсом, набитым долларами, обезумевший от страха индеец, хозяин мотеля, симпатичная официантка, женщина-врач. Кому из них выпадет умереть в жуткой ловушке между Светом и Тьмою? Тому, кого выбрала Смерть.

4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 14 октября 2008
Премьера в мире 1 мая 2008
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Дэйв Пэйн
В ролях
Майкл Муни
Дэсмонд Эскью
Валери Крус
Валери Крус
Мирчи Монро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пустынные земли 2 постера
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