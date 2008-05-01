Пустынные земли, 2009

Три десятка лет назад в пустыне штата Невада молодому шерифу удалось изловить кровавого серийного убийцу. Но это был не обычный психопат, а настоящий Слуга Смерти. В наши дни казненный когда-то в газовой камере монстр возвращается, чтобы вновь послужить своей Госпоже...

У маленького мотеля судьба сводит вместе тех, кто увидит смертный ужас без прикрас в ирреальном мире вне времени. Постаревший шериф и его молодой сменщик - родной сын, трое бандитов, удирающие от полиции с кейсом, набитым долларами, обезумевший от страха индеец, хозяин мотеля, симпатичная официантка, женщина-врач. Кому из них выпадет умереть в жуткой ловушке между Светом и Тьмою? Тому, кого выбрала Смерть.