Наша рецензия
«Чистильщик», бесспорно, лучший фильм Ренни Харлина за всю его уже довольно долгую режиссерскую карьеру. Здесь гораздо талантливее и изящнее, чем, скажем, в недавних «Королях улиц», показаны торжество и власть полицейской коррупции, но самая главная заслуга Харлина и сценариста-дебютанта Мэтью Олдрича – виртуозная реконструкция механизмов работы памяти и забвения. Главный герой – бывший полицейский Том Карвер (Сэмюел Л. Джексон), работающий чистильщиком, – собственно, и занимается тем, что,…