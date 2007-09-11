Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Чистильщик
6.8 Рейтинг IMDb: 6.1
Чистильщик

Чистильщик

Cleaner 18+
О фильме

У Джексона была простая работа , но далеко не каждый может взяться за подобную деятельность. Он убирает… места преступлений. Совершенно случайно он оказывается вовлеченным в убийство. Пытаясь выбраться из бесконечной паутины лжи, он сталкивается лицом к лицу с тайнами своей собственной семьи. Эду Харрису досталась роль его бывшего партнера, который также оказывается вовлечен в череду загадочных происшествий. Одно из убийств он пытается раскрыть сам.

Чистильщик  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 19 апреля 2009
Премьера в мире 11 сентября 2007
Дата выхода
8 мая 2008 Россия Top Film Distribution 16+
8 мая 2008 Беларусь
4 апреля 2008 Великобритания
18 января 2008 Германия
18 января 2008 Греция
17 апреля 2008 Дания
12 июня 2009 Испания
8 мая 2008 Казахстан
2 мая 2008 Норвегия
10 сентября 2009 Португалия
11 сентября 2007 США
8 мая 2008 Украина
11 сентября 2007 Финляндия K-16
14 мая 2008 Франция
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $5 796 630
Производство Millennium Films, Anonymous Content, Hygenic Productions
Другие названия
Cleaner, Čistač, Cleaner - Sein Geschäft ist der Tod, El netejador, Evidências de um Crime, Le nettoyeur, Puhastaja, Sem Provas, Sin rastro alguno, Ślady zbrodni, Temizlikçi, The cleaner, Tiszta vér, Valytojas, Zametac stop, Чиcтильщик, Чистачът, Чистильник, 클리너, ザ・クリーナー　消された殺人, 追兇線索
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Ева Мендес
Ева Мендес
Эд Харрис
Эд Харрис
Криста Кэмпбелл
Кеке Палмер
Кеке Палмер
Все актеры и съемочная группа
6.8

6.8
10 голосов
6.1 IMDb
Наша рецензия

«Чистильщик», бесспорно, лучший фильм Ренни Харлина за всю его уже довольно долгую режиссерскую карьеру. Здесь гораздо талантливее и изящнее, чем, скажем, в недавних «Королях улиц», показаны торжество и власть полицейской коррупции, но самая главная заслуга Харлина и сценариста-дебютанта Мэтью Олдрича – виртуозная реконструкция механизмов работы памяти и забвения. Главный герой – бывший полицейский Том Карвер (Сэмюел Л. Джексон), работающий чистильщиком, – собственно, и занимается тем, что,…

