У Джексона была простая работа , но далеко не каждый может взяться за подобную деятельность. Он убирает… места преступлений. Совершенно случайно он оказывается вовлеченным в убийство. Пытаясь выбраться из бесконечной паутины лжи, он сталкивается лицом к лицу с тайнами своей собственной семьи. Эду Харрису досталась роль его бывшего партнера, который также оказывается вовлечен в череду загадочных происшествий. Одно из убийств он пытается раскрыть сам.