Не шутите с Зоханом, 2008

Устав от тяжелой неблагодарной работы и шпионских игр, израильский коммандос Зохан инсценирует собственную смерть и улетает в Нью-Йорк. Он видоизменяет свою внешность, придумывает себе новое имя и биографию, и приступает к осуществлению давней мечты - стать стилистом-парикмахером. Успехи не заставляют себя ждать, но каким-то образом старые враги узнают что он, Зохан Двир, жив и скрывается в Нью-Йорке.
Агент "Моссада" инсценирует собственную смерть, чтобы переехать в Нью-Йорк и начать карьеру парикмахера.
Боже...куда катится киноиндустрия...если такие "фильмы" нравятся, их смотрят и… Читать дальше…