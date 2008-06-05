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Не шутите с Зоханом Не шутите с Зоханом
Киноафиша Фильмы Не шутите с Зоханом
You Don't Mess with the Zohan

Не шутите с Зоханом, 2008

2008 / США
7.4 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Устав от тяжелой неблагодарной работы и шпионских игр, израильский коммандос Зохан инсценирует собственную смерть и улетает в Нью-Йорк. Он видоизменяет свою внешность, придумывает себе новое имя и биографию, и приступает к осуществлению давней мечты - стать стилистом-парикмахером. Успехи не заставляют себя ждать, но каким-то образом старые враги узнают что он, Зохан Двир, жив и скрывается в Нью-Йорке.

  • Прообразом Зохана был Нези Арбиб, парикмахер и бывший израильский солдат, переехавший в Калифорнию. Он выступил консультантом фильма.
  • Соавтор сценария Роберт Шмигель рассказал, что сценарий был практически целиком написан еще в 2000 году, но из-за щекотливой “террористической” тематики его постановку отложили после терактов 11 сентября. 
  • Дочь Адама Сэндлера Сэди и жена Джеки появляются в эпизодической роли в конце фильма. 
  • Первая сцена на пляже в Тель-Авиве - явная отсылка к фильму “Подглядывающие” с Ури Зохаром. Зохан выглядит точно так же, как Зохар. 
  • На протяжении всего фильма Зохан и другие персонажи-израильтяне произносят различные слова и фразы на иврите и идише. 
  • Большая часть оружия, которое использует Зохан и террористы в фильме, - это оружие, произведенное в Израиле (например, пистолет-пулемет “Uzi”, штурмовая винтовка “Galil”, а также пистолеты “Jericho 941” и “Desert Eagle”).

Агент "Моссада" инсценирует собственную смерть, чтобы переехать в Нью-Йорк и начать карьеру парикмахера.

7.4 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 19 июня 2008
Премьера онлайн 1 августа 2022
Премьера в мире 5 июня 2008
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик WDSSPR
Бюджет $90 000 000
Режиссер
Деннис Дуган
Деннис Дуган
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри
Джон Фарли
Бэрри Ливингстон
Бэрри Ливингстон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не шутите с Зоханом 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Гость 2 апреля 2015, 12:51
не не не не не не)))) афигенски))))кстати, в этом фильме было много шуток, над которыми лично у нас при просмотре никто не смеялся...может юмор и… Читать дальше…
1113 2 апреля 2015, 12:51
Люди, вы с ума все посходили? Какой юмор, какой сюжет?!?!
Боже...куда катится киноиндустрия...если такие "фильмы" нравятся, их смотрят и… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Комедийные актеры, которые поразили нас драматическими ролями В Голливуде запросто можно прослыть заложником одного образа. В особенности это касается комедийных актеров, которые редко выходят за рамки своих привычных амплуа. Но стоит какому-то комику хотя бы раз сыграть серьезную роль, как это превращается в большое событие. А некоторые и вовсе «подсаживаются» и с каждым новым драматическим проектом все больше удивляют своей многогранностью. В честь 1 апреля рассказываем о знаменитых комедийных актерах, которые удивили нас своими серьезными ролями.
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1 апреля 2020 10:00
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