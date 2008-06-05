Не шутите с Зоханом, 2008

Комедийные актеры, которые поразили нас драматическими ролями

В Голливуде запросто можно прослыть заложником одного образа. В особенности это касается комедийных актеров, которые редко выходят за рамки своих привычных амплуа. Но стоит какому-то комику хотя бы раз сыграть серьезную роль, как это превращается в большое событие. А некоторые и вовсе «подсаживаются» и с каждым новым драматическим проектом все больше удивляют своей многогранностью. В честь 1 апреля рассказываем о знаменитых комедийных актерах, которые удивили нас своими серьезными ролями.