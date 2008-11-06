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Постер фильма Технология
5.9
Технология - Трейлер
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5.9

Технология

, 2008
Технология
Россия / приключения, комедия, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Технология
5.9
Технология - Трейлер
Технология  Трейлер

О фильме

Сенсация будоражит весь мир. Обнародовано посмертное изобретение русского ученого Всеволода Головина, разработавшего универсальное средство от большинства смертельных болезней - "Каротин-6". Начинается тотальная охота за научной формулой препарата. В противостояние вовлечены все: от иностранных спецслужб до олигархов. Но только два человека, друзья детства Сева и Костя, знают истинный смысл прогремевшей сенсации. В результате хитроумной комбинации, придуманной Севой, три фигуры, повинных в смерти его деда-изобретателя, сводятся в одну точку. Начинается смертельная борьба - борьба технологий. Размышления героев о совести и справедливости, воспоминания о светлых эпизодах детства переплетены в фильме с иронией и сатирой в адрес реалий новейшей российской действительности, представленной карикатурными портретами отрицательных персонажей.

В ролях

Евгений Славский
Вадим Франчук
Борис Соколов
Ромуальд Макаренко
Андрей Благословенский
Режиссер Вадим Дуленко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 6 ноября 2008
Дата выхода
6 ноября 2008 Россия Наше кино
6 ноября 2008 Беларусь
6 ноября 2008 Казахстан
6 ноября 2008 Украина

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 173 голоса
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3340 В жанре «приключения»  633 В жанре «комедия»  912 В жанре «криминал»  252 В фильмах России  511 В фильмах 2008 года  138
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Технология - Трейлер
Технология Трейлер
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Отзывы о фильме

тока-тока 2 апреля 2015, 12:51
очень хороший фильм... для дебюта можно поставить хорошо... может тут нет специфектов, да прстенькие съёмки... но замысел!!! Показатель как много… Читать дальше…
Шурин 2 апреля 2015, 12:51
Какой идиот монтировал трейлер? Наверно он ставил себе задачу чтобы зритель заранее не дай боже не понял о чём фильм. Фильм-то вообще о другом и далеко не так уж и плох.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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