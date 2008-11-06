Сенсация будоражит весь мир. Обнародовано посмертное изобретение русского ученого Всеволода Головина, разработавшего универсальное средство от большинства смертельных болезней - "Каротин-6". Начинается тотальная охота за научной формулой препарата. В противостояние вовлечены все: от иностранных спецслужб до олигархов. Но только два человека, друзья детства Сева и Костя, знают истинный смысл прогремевшей сенсации. В результате хитроумной комбинации, придуманной Севой, три фигуры, повинных в смерти его деда-изобретателя, сводятся в одну точку. Начинается смертельная борьба - борьба технологий.
Размышления героев о совести и справедливости, воспоминания о светлых эпизодах детства переплетены в фильме с иронией и сатирой в адрес реалий новейшей российской действительности, представленной карикатурными портретами отрицательных персонажей.