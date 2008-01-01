Трое незнакомых друг с другом людей – актриса Наташа, врач Михаил и 13-летний мальчик Алеша – снялись в рекламном ролике торта "Чизкейк". За уютным обеденным столом пьют чай папа, мама и сын. Мама передает сыну кусок чизкейка на лопаточке. Все улыбаются друг другу, все счастливы... Прошло время, и каждый из участников съемки попытался вернуться к обычной жизни, но всё пошло совсем не так, как они того хотели. Герои не подозревали, что их судьба уже предопределена. "Чизкейк" сыграл с ними злую шутку, жестоко перекроив привычную реальность...
|1 января 2008
|Россия
|16+
|23 сентября 2008
|Казахстан
|23 сентября 2008
|Украина