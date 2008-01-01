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Киноафиша Фильмы Чизкейк

Чизкейк

Chizkeik 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Трое незнакомых друг с другом людей – актриса Наташа, врач Михаил и 13-летний мальчик Алеша – снялись в рекламном ролике торта "Чизкейк". За уютным обеденным столом пьют чай папа, мама и сын. Мама передает сыну кусок чизкейка на лопаточке. Все улыбаются друг другу, все счастливы... Прошло время, и каждый из участников съемки попытался вернуться к обычной жизни, но всё пошло совсем не так, как они того хотели. Герои не подозревали, что их судьба уже предопределена. "Чизкейк" сыграл с ними злую шутку, жестоко перекроив привычную реальность...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Дата выхода
1 января 2008 Россия 16+
23 сентября 2008 Казахстан
23 сентября 2008 Украина
Производство Factory Films, Protel Films
Другие названия
Chizkeik, Cheesecake, Chizkejk, Чизкейк
Режиссер
Евгений Звездаков
В ролях
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Ксения Лаврова-Глинка
Ксения Лаврова-Глинка
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
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Чизкейк

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