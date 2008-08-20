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Вавилон н.э. Вавилон н.э.
Киноафиша Фильмы Вавилон н.э.
Babylon A.D.

Вавилон н.э., 2008

2008 / США / Франция
6.8 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме
-по роману Мориса Г. Дантека;
В недалеком будущем, в мире, опустошенном войной, наемник Хьюго Корнелиус Туроп соглашается сопровождать женщину из России в Канаду. И только позже узнает, что она заражена синтетическим вирусом, который может уничтожить все человечество...
6.8 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 28 августа 2008
Премьера в мире 20 августа 2008
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Матье Кассовиц
Матье Кассовиц
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Мишель Йео
Мишель Йео
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Марк Стронг
Марк Стронг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вавилон н.э. 2 постера
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Наша рецензия
Чрезвычайно велико искушение сравнить «Вавилон н. э.» (именно в таком русском написании это название смотрится особенно чудесно на постерах солидных размеров) с «Детьми человеческими» (Children of Men) Альфонсо Куарона, благо сюжет взаправду уж очень похож. Однако создатели «Вавилона н. э.» подпитывали свой воспаленный мозг явно из более мощных источников, нежели куароновская марихуана – символ «поколения цветов» и свойственного данному…
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Виктор Лавров 2 мая 2020, 13:06
с самых первых кадров очень позабавила татуировка"СЛОН"))
ZIL 2 апреля 2015, 12:51
Ждёмс Товарищи!!!! мне кажется кино намечается классное!
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58 голосов
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