Вавилон н.э., 2008

В недалеком будущем, в мире, опустошенном войной, наемник Хьюго Корнелиус Туроп соглашается сопровождать женщину из России в Канаду. И только позже узнает, что она заражена синтетическим вирусом, который может уничтожить все человечество...
Чрезвычайно велико искушение сравнить «Вавилон н. э.» (именно в таком русском написании это название смотрится особенно чудесно на постерах солидных размеров) с «Детьми человеческими» (Children of Men) Альфонсо Куарона, благо сюжет взаправду уж очень похож. Однако создатели «Вавилона н. э.» подпитывали свой воспаленный мозг явно из более мощных источников, нежели куароновская марихуана – символ «поколения цветов» и свойственного данному…