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The Eye

Глаз, 2007

2007 / США
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26 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сидни ослепла в детстве и привыкла жить в полной темноте. Но благодаря современной медицине у нее появляется возможность вылечиться. Ей пересаживают донорские роговицы глаз и Сидни вновь становится зрячей. Но эйфория длится недолго: через некоторое время девушка начинает видеть странные вещи, события прошлого или будущего. Сидни понимает, что единственный способ разобраться в происходящем - это выяснить, чьими глазами она смотрит на мир.

  • Чтобы подготовиться к роли, Джессика Альба в течение шести месяцев брала уроки игры на скрипке, а также на базовом уровне выучила шрифт Брайля. Кроме того, актриса провела несколько недель в комиссии по делам слепых Нью-Мексико, где прошла курс со специализированным инструктором. Также она много времени проводила со слепой певицей Джессикой Бачича. 
  • Ремейк одноименного фильма 2002 года, снятого в Гонконге. 
  • Хлоя Грейс Морец побрилась наголо, чтобы сыграть роль больной раком. 
  • Во время съемок в Университете Британской Колумбии Джессика Альба часто ошибалась в своих репликах, после чего громко выкрикивала слово на букву “F” во весь голос. В конце концов уставшая съемочная группа стала повторять то же самое слово при каждом неудачном дубле. 
  • Это первый западный ремейк азиатского фильма ужасов со времен “Звонка”, оригинал которого снят не в Японии.

После операции Сидни опять может видеть и заново открывает для себя окружающий мир. Но со временем она понимает, что ее донор открыл двери в ужасный мир, который теперь видит и она...

7.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 21 февраля 2008
Премьера в мире 1 февраля 2008
Возраст 18+
Режиссер
Давид Моро
Давид Моро
В ролях
Джессика Альба
Джессика Альба
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Раде Сербеджиа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Глаз 2 постера
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саундтрек фильма Глаз
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