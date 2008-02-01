Глаз, 2007

Сидни ослепла в детстве и привыкла жить в полной темноте. Но благодаря современной медицине у нее появляется возможность вылечиться. Ей пересаживают донорские роговицы глаз и Сидни вновь становится зрячей. Но эйфория длится недолго: через некоторое время девушка начинает видеть странные вещи, события прошлого или будущего. Сидни понимает, что единственный способ разобраться в происходящем - это выяснить, чьими глазами она смотрит на мир.
После операции Сидни опять может видеть и заново открывает для себя окружающий мир. Но со временем она понимает, что ее донор открыл двери в ужасный мир, который теперь видит и она...