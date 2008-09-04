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Постер фильма 2-АССА-2
Постер фильма 2-АССА-2
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 4.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы 2-АССА-2

2-АССА-2

2-Assa-2 18+
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О фильме

Продолжение культового фильма конца 80-х годов "АССА".

Алику посадили за убийство Крымова в колонию на 5 лет. В зоне совершенно нечего было читать: старые книги признали марксистским бредом и выбросили на помойку, а новых еще не завезли. И героине попала в руки книга без первых 30 страниц. Оказалось - «Анна Каренина». Тут в колонию приехал режиссер отбирать актрис на роль в фильме по Толстому. И еще сидя в тюрьме, Алика начала сниматься в «Анне Карениной». Дополнительным сюжетным поворотом стало то, что героиня попала за решетку беременной от мальчика Бананана. Ее дочь выросла, увлеклась музыкой и влюбилась в альтиста Белого. Но и мать девочки тоже питает к музыканту нежные чувства. Из-за этого - сложности во взаимоотношениях. А еще Алика все время пытается навестить вдову Крымова, которая свихнулась от горя и оказалась в сумасшедшем доме.

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 4 сентября 2008
Дата выхода
4 сентября 2008 Россия Линия Кино
18 июня 2011 Беларусь
18 июня 2011 Казахстан
18 июня 2011 Украина
Производство Solivs
Другие названия
2-Assa-2, 2 Асса 2-Втората смърт на Анна Каренина, 2-Асса-2, Assa 2
Режиссер
Сергей Соловьев
Сергей Соловьев
В ролях
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Анна Соловьева
Юрий Башмет
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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