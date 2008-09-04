Алику посадили за убийство Крымова в колонию на 5 лет. В зоне совершенно нечего было читать: старые книги признали марксистским бредом и выбросили на помойку, а новых еще не завезли. И героине попала в руки книга без первых 30 страниц. Оказалось - «Анна Каренина». Тут в колонию приехал режиссер отбирать актрис на роль в фильме по Толстому. И еще сидя в тюрьме, Алика начала сниматься в «Анне Карениной». Дополнительным сюжетным поворотом стало то, что героиня попала за решетку беременной от мальчика Бананана. Ее дочь выросла, увлеклась музыкой и влюбилась в альтиста Белого. Но и мать девочки тоже питает к музыканту нежные чувства. Из-за этого - сложности во взаимоотношениях. А еще Алика все время пытается навестить вдову Крымова, которая свихнулась от горя и оказалась в сумасшедшем доме.