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Я - легенда Я - легенда
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I am Legend

Я - легенда, 2007

2007 / США
8.6 Оцените
287 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Попытка создать лекарство от рака привела к катастрофе - мир столкнулся с вирусом, который превратил большую часть населения в кровожадных существ, похожих на вампиров: днем они прячутся от солнечного света, а ночью выходят на охоту. Роберт - единственный выживший в Нью-Йорке. Днем он спокойно ходит по улицам и убивает кровососов, а по ночам скрывается в защищенном доме и пытается найти сыворотку, которая могла бы вернуть зараженным человеческий облик.

  • Перед съемками Уилл Смит много времени проводил с собакой, с которой ему предстояло работать. Актер настолько привязался к животному, что хотел забрать его себе после съемок, но ее владелец отказал ему. 
  • Во время подготовки к съемкам этого фильма, режиссер Фрэнсис Лоуренс поймал себя на том, что смотрит фильм “Пианист” с выключенным звуком, чтобы не разбудить своего ребенка. Ему очень понравился тот эффект, который производит полнейшая тишина в фильме и он добавил этот эффект в “Я - легенда”.  
  • Уилл Смит общался с бывшими заключенными, чтобы понять, каково это - быть в полном одиночестве. Заключенные сказали Смиту, что ключом к выживанию в подобной ситуации является создание жесткого графика.
  • Дрессировщик наклеил кусок скотча на лапу Эбби, чтобы она хромала в кадре после сцены сражения с инфицированными собаками.

Роберт Невилл — ученый, единственный неуязвимый перед лицом жуткого вируса: необратимого, неизлечимого... и созданного человеческим умом. Его окружают "Инфицированные" — жертвы эпидемии, превратившиеся в плотоядных мутантов, способных существовать только в темноте, поглощающих и заражающих все и всех на своем пути. Инфицированные наблюдают за каждым движением главного героя, выжидая, когда же он все-таки совершит роковую ошибку, и они смогут завладеть его кровью.

8.6 Оцените
287 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2007
Премьера в России 7 февраля 2008
Премьера онлайн 1 мая 2020
Премьера в мире 5 декабря 2007
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Френсис Лоуренс
Френсис Лоуренс
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Алисе Брага
Алисе Брага
Дэррел Фостер
Эприл Грейс
Чарли Тахэн
Чарли Тахэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я - легенда 2 постера
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Уже более полувека прошло со времени создания романа «Я – легенда», завершенного Ричардом Мэтесоном в 1954 году. Несмотря на то что кровеносную систему сюжета составляли подробности бактериальной мутации, роман этот, в сущности, был – и остается – классикой вампирического жанра. Синтезированная Мэтесоном в литературной пробирке бактерия не переносила солнечного света и чеснока, а панацеей от инфицированных персонажей был деревянный кол: он удерживал рану в открытом…
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дядя_БУБЛЬГУМ_дарт 2 апреля 2015, 12:51
Фильм шикарный. Я правда не попал вчера на IMAX DMR версию, но и в обычном хорошем кинотеатральном зале фильм смотрится на УРА.
Понравилась… Читать дальше…
stop 2 апреля 2015, 12:51
Смотрел почти все ласт кино, про зомби-28 дней спустя, недель, обитель зла, рассвет мертвяков. Во всех этих фильмах отсутствие дорогих спецэфектов и… Читать дальше…
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Сценарист «Я — легенда» отрицает, что в его фильме содержится призыв отказаться от вакцинации И просит обратить внимание на то, что все события ленты — выдумка. 
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11 августа 2021 12:34
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