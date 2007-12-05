Я - легенда, 2007

Попытка создать лекарство от рака привела к катастрофе - мир столкнулся с вирусом, который превратил большую часть населения в кровожадных существ, похожих на вампиров: днем они прячутся от солнечного света, а ночью выходят на охоту. Роберт - единственный выживший в Нью-Йорке. Днем он спокойно ходит по улицам и убивает кровососов, а по ночам скрывается в защищенном доме и пытается найти сыворотку, которая могла бы вернуть зараженным человеческий облик.
Роберт Невилл — ученый, единственный неуязвимый перед лицом жуткого вируса: необратимого, неизлечимого... и созданного человеческим умом. Его окружают "Инфицированные" — жертвы эпидемии, превратившиеся в плотоядных мутантов, способных существовать только в темноте, поглощающих и заражающих все и всех на своем пути. Инфицированные наблюдают за каждым движением главного героя, выжидая, когда же он все-таки совершит роковую ошибку, и они смогут завладеть его кровью.
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