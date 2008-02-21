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Зеленый театр в Земфире Зеленый театр в Земфире
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Зеленый театр в Земфире, 2008

2008 / Россия
7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Концерт Земфиры в Зеленом театре.
7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 21 февраля 2008
Премьера в мире 21 февраля 2008
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Рената Литвинова
Рената Литвинова
В ролях
Земфира
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зеленый театр в Земфире 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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