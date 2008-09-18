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Зак и Мири снимают порно Зак и Мири снимают порно
Киноафиша Фильмы Зак и Мири снимают порно
Zack and Miri Make a Porno

Зак и Мири снимают порно, 2008

2008 / США
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27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Старые друзья и соседи по квартире Зак и Мири переживают трудные времена. Они оба по уши в долгах, поэтому у них дома отключили воду и электричество - короче, полный облом. И вот они придумали выход, как выкарабкаться из этой ситуации - а почему бы не срубить "бабло" и не снять порно фильм, воспользовавшись технической поддержкой друзей? Зак и Мири пообещали друг другу, что секс не сможет разрушить их дружбу. Итак, начинается работа, и… Все началось как бизнес проект, а закончилось чем-то большим, чем дружба.

7.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 13 ноября 2008
Премьера в мире 18 сентября 2008
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Кевин Смит
Кевин Смит
В ролях
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Сет Роген
Сет Роген
Дженнифер Швальбах Смит
Джефф Андерсон
Том Савини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зак и Мири снимают порно 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:04
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27 голосов
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