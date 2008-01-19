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Париж, 2008

2008 / Франция
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49 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Париж — город любви, город свободы, город беспечной жизни. Каждый мечтает хоть раз в жизни увидеть Эйфелеву башню или отведать свежих круассанов на берегу Сены. Легкость французской столицы притягивает людей со всего света. Но для своих жителей город поворачивается и другой стороной. Одинокая мать троих детей постоянно спорит со своим нелюдимым братом. Уважаемый профессор истории борется с собственными чувствами к юной студентке. А хозяйка булочной отчаивается в безнадежных попытках найти себе подсобного работника. Все эти маленькие истории делают Париж городом, который и любят, и ненавидят. Да, именно такой он — Париж...

7.1 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 4 декабря 2008
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 19 января 2008
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Седрик Клапиш
Седрик Клапиш
В ролях
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Фабрис Лучини
Франсуа Клюзе
Франсуа Клюзе
Жилль Лелуш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Париж 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:06
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