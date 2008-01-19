Париж, 2008

Париж — город любви, город свободы, город беспечной жизни. Каждый мечтает хоть раз в жизни увидеть Эйфелеву башню или отведать свежих круассанов на берегу Сены. Легкость французской столицы притягивает людей со всего света. Но для своих жителей город поворачивается и другой стороной. Одинокая мать троих детей постоянно спорит со своим нелюдимым братом. Уважаемый профессор истории борется с собственными чувствами к юной студентке. А хозяйка булочной отчаивается в безнадежных попытках найти себе подсобного работника. Все эти маленькие истории делают Париж городом, который и любят, и ненавидят. Да, именно такой он — Париж...