Мои друзья Тигруля и Винни: сказки для друзей, 2008

Ура! Этот день полон меда; так что надевайте кепку, хватайте самокат и присоединяйтесь к Винни, Тигруле, Дарби и всей банде в их играх и открытиях новых веселых тайн в самом сердце сказочного Леса!

Как только нужно решить какую-то проблему или разгадать загадку, за дело берутся Супер Сыщики. Они охотятся за сокровищем пиратов, идут по горячему следу пропавшего щенка или лечат икоту Тигрули, но, как только они объединяются с ТОБОЙ в поисках приключений - любая непосильная задача становится выполнимой! Взрываясь бесконечным весельем, восхитительной музыкой и чудесными сюрпризами, Мои Друзья Тигруля и Винни празднуют волшебство дружбы и счастья, которое приходит им на помощь.