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Мои друзья Тигруля и Винни: сказки для друзей
Киноафиша Фильмы Мои друзья Тигруля и Винни: сказки для друзей
My Friends Tigger & Pooh

Мои друзья Тигруля и Винни: сказки для друзей, 2008

2008 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Ура! Этот день полон меда; так что надевайте кепку, хватайте самокат и присоединяйтесь к Винни, Тигруле, Дарби и всей банде в их играх и открытиях новых веселых тайн в самом сердце сказочного Леса!

Как только нужно решить какую-то проблему или разгадать загадку, за дело берутся Супер Сыщики. Они охотятся за сокровищем пиратов, идут по горячему следу пропавшего щенка или лечат икоту Тигрули, но, как только они объединяются с ТОБОЙ в поисках приключений - любая непосильная задача становится выполнимой! Взрываясь бесконечным весельем, восхитительной музыкой и чудесными сюрпризами, Мои Друзья Тигруля и Винни празднуют волшебство дружбы и счастья, которое приходит им на помощь.

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 3 марта 2008
Премьера в мире 3 марта 2008
Возраст 0+
Режиссер
Дэвид Хартманн
В ролях
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Мои друзья Тигруля и Винни: сказки для друзей 1 постер
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