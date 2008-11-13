Пять врачей, представляющих благотворительную организацию США, направлены в зону внутринационального конфликта с благородной миссией — провести обследование и вакцинацию детей. Однако судьба уготовила для волонтеров такие испытания, в результате которых им придется рисковать не только своей карьерой. На что готова пойти бесплодная семейная пара, чтобы решить свою проблему? На какие поступки толкает человека собственное одиночество? Как противоестественная связь становится нормой в глазах современного общества? Ради карьеры и честолюбия цинично предается дружба, любовь и человеческий долг, а из врача и любящего супруга можно превратиться в неистового убийцу.

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