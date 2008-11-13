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Чужие

Chuzhie 18+
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О фильме

Пять врачей, представляющих благотворительную организацию США, направлены в зону внутринационального конфликта с благородной миссией — провести обследование и вакцинацию детей. Однако судьба уготовила для волонтеров такие испытания, в результате которых им придется рисковать не только своей карьерой. На что готова пойти бесплодная семейная пара, чтобы решить свою проблему? На какие поступки толкает человека собственное одиночество? Как противоестественная связь становится нормой в глазах современного общества? Ради карьеры и честолюбия цинично предается дружба, любовь и человеческий долг, а из врача и любящего супруга можно превратиться в неистового убийцу.
Чужие - трейлер
Чужие  трейлер
Страна США / Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 13 ноября 2008
Дата выхода
13 ноября 2008 Россия Централ Партнершип 18+
13 ноября 2008 Беларусь
13 ноября 2008 Казахстан
12 декабря 2008 США
13 ноября 2008 Украина
Сборы в мире $246 853
Производство Studio YuG
Другие названия
Chuzhie, Strangers, Чужие
Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Скарлетт МакАлистер
Марк Адам
Нил Стюарт
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Алексей Полуян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
SiDDy 2 апреля 2015, 12:51
Это самый отстойный фильм, который я видел. Даже такие быдлоблокбастеры как "Золото дураков" по градусу тупизны и неадеквата остаются… Читать дальше…
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15 мая 2017 17:35
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