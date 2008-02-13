Случайный муж, 2007

Эмма - успешный «нью-йоркский психолог» по любовным вопросам. У нее свое популярное радиошоу и готовящаяся к выходу в свет новая книга-бестселлер. Она умна, серьезна и точно знает, о чем говорит, давая женщинам советы, как найти свою любовь, не тратя при этом время впустую на «недостойных мужчин».

Познакомившись с Ричардом, умным и успешным главным редактором издательства, она уверена, что встретила мужчину своей мечты. Но когда они обручаются, она узнает, что уже замужем! Невозможно?! Эмма находит своего «супруга», и знакомство с ним расставляет все точки над «I».