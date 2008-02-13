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The Accidental Husband

Случайный муж, 2007

2007 / Великобритания
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Эмма - успешный «нью-йоркский психолог» по любовным вопросам. У нее свое популярное радиошоу и готовящаяся к выходу в свет новая книга-бестселлер. Она умна, серьезна и точно знает, о чем говорит, давая женщинам советы, как найти свою любовь, не тратя при этом время впустую на «недостойных мужчин».

Познакомившись с Ричардом, умным и успешным главным редактором издательства, она уверена, что встретила мужчину своей мечты. Но когда они обручаются, она узнает, что уже замужем! Невозможно?! Эмма находит своего «супруга», и знакомство с ним расставляет все точки над «I».

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 11 сентября 2008
Премьера в мире 13 февраля 2008
Возраст 16+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Гриффин Данн
Гриффин Данн
В ролях
Ума Турман
Ума Турман
Колин Ферт
Колин Ферт
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Линдси Слоун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Случайный муж 2 постера
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Случайный муж
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