Домовой, 2008

В жизни Антона Праченко, автора детективных романов, наступает черная полоса. Уже вышедшие книги продаются плохо, а взяться за написание новых произведений не позволяет нахлынувший творческий кризис. Кроме того, не способствуют вдохновению сложные отношения с любимой женщиной и ребенком. Знакомство с киллером, известным под прозвищем “Домовой”, навсегда меняет жизнь героя. Ему выпадает возможность посмотреть на криминальный мир изнутри, чтобы на основе увиденного и пережитого написать настоящий бестселлер. Но какова будет цена славы?
Успешный автор детективных романов находится в кризисе, из которого ему помогает выйти наемный убийца по прозвищу "Домовой".