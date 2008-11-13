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Домовой Домовой
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Домовой, 2008

2008 / Россия
7.3 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В жизни Антона Праченко, автора детективных романов, наступает черная полоса. Уже вышедшие книги продаются плохо, а взяться за написание новых произведений не позволяет нахлынувший творческий кризис. Кроме того, не способствуют вдохновению сложные отношения с любимой женщиной и ребенком. Знакомство с киллером, известным под прозвищем “Домовой”, навсегда меняет жизнь героя. Ему выпадает возможность посмотреть на криминальный мир изнутри, чтобы на основе увиденного и пережитого написать настоящий бестселлер. Но какова будет цена славы?

  • Режиссер фильма Карен Оганесян известен зрителю по таким работам, как “Я остаюсь” (2007), “Пять невест” (2011), “Налет” (2017), “Игра на выживание” (2020). 
  • Помимо “Домового”, Владимир Машков снимался в фильмах и сериалах Карена Оганесяна “Налет” (2017), “Медное солнце” (2018), “Герой” (2019). 
  • “Домовой” - вторая совместная работа Константина Хабенского и Владимира Машкова. Ранее актеры снимались вместе в фильме “Статский советник” (2005). А в 2011 году они появились в сериале “Распутин”.
  • В саундтрек фильма вошли песни Нино Катамадзе и группы Insight. 
  • Международная премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто, Канада.

Успешный автор детективных романов находится в кризисе, из которого ему помогает выйти наемный убийца по прозвищу "Домовой".

7.3 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 13 ноября 2008
Премьера в мире 13 ноября 2008
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Карен Оганесян
Карен Оганесян
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Владимир Машков
Владимир Машков
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Все актеры и съемочная группа
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В сущности, основной нерв «Домового» – это вопрос о подлинности. Подлинности художнической, конкретнее – писательской, и подлинности человеческой. Герой Константина Хабенского, автор криминального чтива про киллера по прозвищу Домовой, лишен того и другого разом. Он сдает больного сына в психиатрический интернат, чтобы тот не мешал ему писать романы, однако романы у горе-писателя получаются, несмотря на это (или, вернее, благодаря этому), плохонькие. Вычитав в газете о…
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mademoiselle 2 апреля 2015, 12:51
фильм замечательный! видела премьеру на фестивале. снято качественно и что меня больше всего порадовало - без спецэффектов.. основной упор делается… Читать дальше…
Сказлажоп 2 апреля 2015, 12:51
Да наш отечественный производитель как всегда работает с одними и теми же актёрами!!!!!!! Уже тошнит от них!!!! Я ни чего не имею против них, актеры хороши, но нужно разнообразие обязательно!!!!!
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