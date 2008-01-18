Действие разворачивается на малоизвестной границе между штатом Нью-Йорк и Квебеком, проходящей по резервации индейцев племени могавков. Здесь матери-одиночки, зарабатывающие гроши, каждый день сталкиваются с соблазном легких денег, которые можно заработать на контрабанде. Две оказавшиеся в отчаянном положении женщины-матери — одна белая, одна из племени могавков — вовлекаются в контрабанду через границу по замерзшим водам реки Святого Лаврентия.
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