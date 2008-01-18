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Постер фильма Замерзшая река
6.7
Киноафиша Фильмы Замерзшая река
6.7

Замерзшая река

, 2008
Frozen River
США / драма / 18+
Постер фильма Замерзшая река
6.7

О фильме

Действие разворачивается на малоизвестной границе между штатом Нью-Йорк и Квебеком, проходящей по резервации индейцев племени могавков. Здесь матери-одиночки, зарабатывающие гроши, каждый день сталкиваются с соблазном легких денег, которые можно заработать на контрабанде. Две оказавшиеся в отчаянном положении женщины-матери — одна белая, одна из племени могавков — вовлекаются в контрабанду через границу по замерзшим водам реки Святого Лаврентия.

В ролях

Мелисса Лео
Мелисса Лео
Рэй Эдди
Мисти Апхэм
Лайла Литлвулф
Марк Бун Джуниор
Марк Бун Джуниор
Jacques Bruno
Чарли МакДермотт
Чарли МакДермотт
T.J.
Джеймс Райли
Ricky
Дилан Карузона
Jimmy
Джей Клэйц
Guy Versailles
Майкл Скай
Billy Three Rivers
Джон Каноэ
Bernie Littlewolf
Нэнси Ву
Майкл О’Киф
Trooper Finnerty
Режиссер Кортни Хант
Сценарист Кортни Хант
Композитор Peter Golub, Шахзад Измайли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 18 января 2008
Дата выхода
18 января 2008 Россия 18+
19 февраля 2009 Австралия
15 апреля 2009 Бельгия
20 февраля 2009 Бразилия
17 июля 2009 Великобритания
31 октября 2008 Венесуэла
12 марта 2009 Греция
20 ноября 2009 Дания
17 июля 2009 Ирландия
4 сентября 2009 Испания
13 марта 2009 Италия
18 января 2008 Казахстан
7 ноября 2008 Мексика
5 февраля 2009 Нидерланды
1 января 2009 Португалия
5 сентября 2008 США
6 ноября 2009 Тайвань
29 мая 2009 Турция
18 января 2008 Украина
6 февраля 2009 Уругвай
7 января 2009 Франция
10 апреля 2009 Швейцария
2 января 2009 Швеция
30 января 2010 Япония
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $5 457 664
Производство Cohen Media Group, Frozen River Pictures, Harwood Hunt Productions
Другие названия
Frozen River, Río helado, A befagyott folyó, Donmuş ırmak, Frozen River - Auf dünnem Eis, Frozen river - Fiume di ghiaccio, Frozen River (Río helado), Râul îngheţat, Rio Congelado, Río congelado, Rio Gelado, Rzeka ocalenia, Sông Băng, Zaleđena reka, Zaleđena rijeka, Παγωμένο ποτάμι, Замерзшая река, Замръзнала река, Ріка, що змерзла, フローズン・リバー, 冰冻之河, 冰原之心

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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