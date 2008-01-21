Побег из тюрьмы, 2008

Фрэнк Перри — матерый тюремный волк, отбывающий пожизненный срок. Зона для него — не наказание, а дом родной, комфортабельная клетка, в которой он — альфа-горилла. Однажды с воли приходит известие, что его дочь, с которой они никогда не ладили, смертельно больна. Понимая, что это его последний шанс для искупления, Фрэнк рекрутирует из имеющегося в наличии з/к-коллектива разношерстную команду специалистов по хитрой логистике побега. На пути к свободе героев ждут туннели, катакомбы и неизбежное в коллективе суровых парней взаимное членовредительство.