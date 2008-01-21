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Побег из тюрьмы Побег из тюрьмы
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The Escapist

Побег из тюрьмы, 2008

2008 / Великобритания / Ирландия
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Фрэнк Перри — матерый тюремный волк, отбывающий пожизненный срок. Зона для него — не наказание, а дом родной, комфортабельная клетка, в которой он — альфа-горилла. Однажды с воли приходит известие, что его дочь, с которой они никогда не ладили, смертельно больна. Понимая, что это его последний шанс для искупления, Фрэнк рекрутирует из имеющегося в наличии з/к-коллектива разношерстную команду специалистов по хитрой логистике побега. На пути к свободе героев ждут туннели, катакомбы и неизбежное в коллективе суровых парней взаимное членовредительство.

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 21 января 2008
Премьера в мире 21 января 2008
Возраст 16+
Режиссер
Руперт Уайатт
Руперт Уайатт
В ролях
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Сеу Жоржи
Сеу Жоржи
Доминик Купер
Доминик Купер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Побег из тюрьмы 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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