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Мальтийский крест Мальтийский крест
Киноафиша Фильмы Мальтийский крест

Мальтийский крест, 2007

2007 / Россия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Известный постановщик кинотрюков Александр Конов задумал снять российско-французский фильм. Проект срывается, а сам Конов попадает сначала во французскую полицию по подозрению в убийстве и ограблении потомков династии Романовых, а вскоре и российские сыщики начинают за ним охоту, как за главным подозреваемым в деле похищения наследника российских императоров Великого князя Дмитрия Романова.

История страны и личные судьбы персонажей фильма переплетаются в сложный клубок взаимоотношений, потерь и обретений, где личное мужество, а порой и владение боевыми искусствами играют решающую роль. Ничто не дается даром — ни личное счастье, ни чувство Родины.

 

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 4 декабря 2008
Премьера в мире 4 декабря 2008
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Николай Глинский
В ролях
Александр Иншаков
Юрий Соломин
Юрий Соломин
Олег Тактаров
Олег Тактаров
Алевтина Евдокимова
Павел Меленчук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мальтийский крест 1 постер
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