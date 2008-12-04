Мальтийский крест, 2007

Известный постановщик кинотрюков Александр Конов задумал снять российско-французский фильм. Проект срывается, а сам Конов попадает сначала во французскую полицию по подозрению в убийстве и ограблении потомков династии Романовых, а вскоре и российские сыщики начинают за ним охоту, как за главным подозреваемым в деле похищения наследника российских императоров Великого князя Дмитрия Романова.

История страны и личные судьбы персонажей фильма переплетаются в сложный клубок взаимоотношений, потерь и обретений, где личное мужество, а порой и владение боевыми искусствами играют решающую роль. Ничто не дается даром — ни личное счастье, ни чувство Родины.