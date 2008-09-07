Убежденная холостячка, галерейщица Сью разъезжает по стране, продавая дешевые предметы искусства гостиницам и мотелям, где однажды знакомится с менеджером Майком. С первого взгляда Майк влюбляется в Сью, но она, сделав дела, уезжает, даже не простившись. Влюбленный парень кидается за своей любовью и гоняется за Сью по всей Америке…
|7 сентября 2008
|Россия
|Парадиз
|16+
|15 мая 2009
|Великобритания
|3 ноября 2009
|Венгрия
|8 февраля 2009
|Германия
|26 января 2010
|Дания
|7 сентября 2008
|Казахстан
|22 июля 2010
|Португалия
|15 мая 2009
|США
|7 сентября 2008
|Украина
|21 февраля 2012
|Франция
|31 декабря 2009
|Южная Корея