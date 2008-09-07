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Постер фильма Любовный менеджмент
6.9
Любовный менеджмент - Трейлер
Киноафиша Фильмы Любовный менеджмент
6.9

Любовный менеджмент

, 2008
Management
США / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Любовный менеджмент
6.9
Любовный менеджмент - Трейлер
Любовный менеджмент  Трейлер

О фильме

Убежденная холостячка, галерейщица Сью разъезжает по стране, продавая дешевые предметы искусства гостиницам и мотелям, где однажды знакомится с менеджером Майком. С первого взгляда Майк влюбляется в Сью, но она, сделав дела, уезжает, даже не простившись. Влюбленный парень кидается за своей любовью и гоняется за Сью по всей Америке…

В ролях

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Sue
Стив Зан
Стив Зан
Майк
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Jango
Фред Уорд
Jerry
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Trish
James Hiroyuki Liao
Al
Katie O'Grady
Corporate Bliss Receptionist
Yolanda Suarez
Marissa
Кевин Хеффернан
Jed
Don Burns
Businessman
Режиссер Стефен Белбер
Сценарист Стефен Белбер
Композитор Майкл Данна, Роб Симонсен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 7 сентября 2008
Дата выхода
7 сентября 2008 Россия Парадиз 16+
15 мая 2009 Великобритания
3 ноября 2009 Венгрия
8 февраля 2009 Германия
26 января 2010 Дания
7 сентября 2008 Казахстан
22 июля 2010 Португалия
15 мая 2009 США
7 сентября 2008 Украина
21 февраля 2012 Франция
31 декабря 2009 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $2 566 648
Производство Sidney Kimmel Entertainment, Temple Hill Entertainment, Echo Films
Другие названия
Management, Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, 10日間で彼女の心をうばう方法, A lekoptathatatlan, aşk Yönetimi, Como Gerir o Amor, Dura de ligar, Hotelowa miłość, I to se zove ljubav, Love Manager, Management - Tunteet haltuun, Management - Un amore in fuga, Management (La novia de mis sueños), O Amor Pede Passagem, Quản Lý Người Yêu, Tudi to je ljubezen, Vadybininkai, Любовний менеджмент, Любовный менеджмент, Помощник - управителят, 追愛自由行, 追爱自由行, 爱是经营

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Любовный менеджмент - Трейлер
Любовный менеджмент Трейлер
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