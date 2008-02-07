Золото дураков, 2008

Последние восемь лет своей жизни Бен Финнеган потратил на поиски старинного галеона, затонувшего вместе с золотом испанской короны. И вот как только герой получает долгожданную зацепку о местонахождении сокровищ, вся его жизнь начинает разваливаться на части: жена подает на развод, спонсор отказывает в финансировании, а лодка со всем необходимым снаряжением тонет. Однако Бен – не из тех, кто готов так просто расстаться со своей мечтой, и у него наготове уже есть запасной план.