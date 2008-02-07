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Fool's Gold

Золото дураков, 2008

2008 / США
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29 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Последние восемь лет своей жизни Бен Финнеган потратил на поиски старинного галеона, затонувшего вместе с золотом испанской короны. И вот как только герой получает долгожданную зацепку о местонахождении сокровищ, вся его жизнь начинает разваливаться на части: жена подает на развод, спонсор отказывает в финансировании, а лодка со всем необходимым снаряжением тонет. Однако Бен – не из тех, кто готов так просто расстаться со своей мечтой, и у него наготове уже есть запасной план.

  • Том Круз рассматривал возможность сняться в роли Бена Финнегана, но в итоге предпочел сыграть в драме “Львы для ягнят” Роберта Редфорда (2007).
  • В ходе съемок в воде команда заметила смертельно опасных кубомедуз, из-за чего съемки пришлось прервать.
  • Прототипом Мо Фитча, которого сыграл Рэй Уинстон, стал охотник за сокровищами Мэл Фишер.
  • Это не первая совместная работа для Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон. Ранее они уже встречались на съемочной площадке комедии “Как отделаться от парня за 10 дней” (2003).
  • Роль судна The Precious Gem “сыграла” 135-футовая яхта Sovereign, спроектированная Джеком Сариным и построенная в Новой Зеландии. На ее борту можно разместить до двенадцати гостей.

Бенн "Финн" Финнеган — серфер и охотник за сокровищами, помешанный на идее отыскать легендарное королевское приданое — 40 сундуков с сокровищами, затонувшими в 1715-м году в море. Когда в его руках оказывается заветная подсказка о местонахождения клада, начинается неслыханная гонка за сокровищами...

7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 3 апреля 2008
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 7 февраля 2008
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Энди Теннант
Энди Теннант
В ролях
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Алексис Дзена
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Золото дураков 2 постера
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саундтрек фильма Золото дураков
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8 июня 2022 19:00
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