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The Darjeeling Limited

Поезд на Дарджилинг, 2007

2007 / США
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22 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Через год после случайной смерти отца трое братьев, каждый из которых страдает депрессией, собираются в долгую поездку на поезде по Индии. Организовывает это Фрэнсис, старший из них. Братья постоянно спорят, дуются друг на друга и ссорятся. Младшего, Джека, разлученного со своей девушкой, привлекает одна из проводниц поезда. Петр, который оставил дома беременную жену, зачем-то покупает ядовитую змею. Через несколько дней Фрэнсис раскрывает место назначения, чем окончательно сбивает своих братьев с толку. Смогут ли они наконец примириться со смертью отца?

  • Чтобы добиться от себя постоянной хромоты во время съемок, Оуэн Уилсон, сыгравший хромого персонажа Фрэнсиса, поместил небольшой лайм в свой ботинок.
  • Фильм снимался внутри реального движущегося поезда, следовавшего из Джодхпура в Джайсалмер. Сценарист и режиссер фильма Уэс Андерсон и художник-постановщик Марк Фридберг пришли в компанию Северо-Западных железных дорог и сказали им, что им нужны десять вагонов и локомотив, которые они полностью отремонтируют, а после съемок передадут железной дороге. Северо-западные железные дороги никогда не получали такой заявки, но в итоге она была удовлетворена.
  • Братья названы в честь любимых режиссеров Андерсона, Фрэнсиса Форда Копполы и Питера Богдановича, а также в честь его любимого актера Джека Николсона.

Смерть отца толкает братьев на путешествие по Индии, потому что они верят в реинкарнацию и в то, что он перевоплотился в белого леопарда. В пути их ждут удивительные приключения, но они знают, что в конце концов найдут отца-леопарда и семья снова воссоединится.

7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2007
Премьера в России 24 января 2008
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 7 сентября 2007
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
В ролях
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Натали Портман
Натали Портман
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Все актеры и съемочная группа
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Поезд на Дарджилинг
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Dimonius 2 апреля 2015, 12:51
Нафига комент писать если не смотрели? Достало ерунду читать! Незасоряйте эфир словесным поносом! Хочется отзывов ходивших на сеанс!
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:34
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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саундтрек фильма Поезд на Дарджилинг
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