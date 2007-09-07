Поезд на Дарджилинг, 2007

Через год после случайной смерти отца трое братьев, каждый из которых страдает депрессией, собираются в долгую поездку на поезде по Индии. Организовывает это Фрэнсис, старший из них. Братья постоянно спорят, дуются друг на друга и ссорятся. Младшего, Джека, разлученного со своей девушкой, привлекает одна из проводниц поезда. Петр, который оставил дома беременную жену, зачем-то покупает ядовитую змею. Через несколько дней Фрэнсис раскрывает место назначения, чем окончательно сбивает своих братьев с толку. Смогут ли они наконец примириться со смертью отца?